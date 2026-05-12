Luis de la Fuente dejó afuera del Mundial 2026 a Dani Carvajal

El lateral del Real Madrid, complicado con las lesiones desde hace más de una temporada, finalmente se quedó afuera de la prelista de la Selección de España.

El 6 de octubre del 2024 Dani Carvajal, en un partido de LaLiga con el Real Madrid contra el Villarreal en el Estadio Santiago Bernabéu, sufrió rotura de ligamento cruzado de la rodilla derecha. Desde entonces, no volvió a ser el mismo, a punto tal que este 12 de mayo se confirmó que no será parte de la Selección de España que irá a la Copa del Mundo 2026.

El lateral derecho merengue saltó de un contratiempo físico a otra producto del tiempo que debió estar parado por la grave lesión en la articulación. Un desgarro, un esguince de rodilla y recientemente una fisura en el pie, hicieron que en los últimos dos años de la Roja solo pudiese participar de 28 minutos contra Bulgaria el pasado 4 de septiembre por la primera fecha de las Eliminatorias de la UEFA.

Por esta situación, Luis de la Fuente decidió apartarlo de la prelista de 55 jugadores que la Real Federación Española de Fútbol debió presentar ante la FIFA este 12 de mayo, y de la cual el entrenador seleccionará a los 26 intengrantes del plantel con el que viajará a Norteamérica.

De esta manera, Dani Carvajal cierra un ciclo que comenzó el 12 de octubre del 2014 vs. Luxemburgo por la clasificación a la Eurocopa de Francia 2016. En total fueron 52 presencias con las que registró 7 asistencias, 1 gol y dos títulos: la UEFA Nations League 2023 y la Euro de Alemania 2024.

Dani Carvajal, campeón de la Euro con España. Getty Images.

Los tres jugadores del Real Madrid que aparecen en la prelista de España para el Mundial 2026

Solo tres futbolistas del Real Madrid fueron incluidos por Luis de la Fuente en la prelista de la Seleccón de España para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Se trata de Dean Huijsen, Fran García y Gonzalo García. Por cierto, el Barcelona tiene mucha más presencia. Son 9: Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Dani Olmo, Pedri, Fermín López, Gavi, Ferran Torres y Lamine Yamal.

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El grupo de España en la Copa del Mundo 2026

España llega a la Copa del Mundo 2026 como uno de los máximos favoritos. Pero primero deberá superar los partidos del Grupo H, en el cual enfrentará a Cabo Verde (15/6 en Atlanta), Arabia Saudita (21/6 en Atlanta) y Uruguay (26/6 en Guadalajara).