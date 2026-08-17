Mientras Bayern Múnich pagó 70 millones por Luis Díaz, lo que pagó Juventus por Jhon Lucumí

Conoce lo que pagó la Juventus por Jhon Lucumí en comparación con los 70 millones del Bayern Múnich por Luis Díaz.

Un nuevo jugador colombiano llega a la élite en Europa. Juventus FC no se rindió en su objetivo de conseguir la contratación de Jhon Lucumí y ya anunció su llegada, así que no hubo un mejor momento para comparar lo que pagaron por el defensor colombiano con lo que Bayern Múnich puso sobre la mesa por Luis Díaz.

Lucumi venía de ser el noveno mejor jugador de la Selección Colombia en el Mundial 2026, según el ranking de la FIFA. El defensor central tuvo una calificación promedio de 7.1 puntos de acuerdo al portal experto ‘Sofa Score’ y Juventus no dudó en pagar una cifra de doble dígito por sus servicios.

Bayern Múnich dio una muestra de plena confianza en las condiciones de Luis Díaz y le pagó al Liverpool FC 70 millones de euros más 5 millones en bonificaciones a pesar de que ‘Lucho’ tenía 28 años. Ahora, la pregunta era: ¿Pagaron más o menos que el dinero que Juventus puso por Jhon Lucumí?

Mientras Bayern pagó 70 millones por Luis Díaz, esto pagó Juventus por Jhon Lucumí

Luis Díaz y Jhon Lucumí. (Foto: Getty y X / @FabrizioRomano)

La diferencia es de más de 50 millones de euros. Mientras que Bayern Múnich pagó 70 millones por Luis Díaz, sin bonificaciones, el periodista Fabrizio Romano informó que Juventus FC desembolsó 20 millones de euros más bonos por los derechos deportivos de Lucumí.

¿Quién tiene un salario más alto, Luis Díaz o Jhon Lucumí?

Aquí vuelve a sacar diferencia ‘Lucho’ Díaz. El extremo del Bayern Múnich gana 14 millones de euros brutos al año, esto quiere decir que gana 9.4 millones más que Lucumí, ya el defensor central colombiano tendrá una salario anual de 4.6 millones de euros en Juventus, según el portal ‘Salary Leak’.

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