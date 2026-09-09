James Rodríguez puede ser el próximo: 5 cracks que jugaron en Segunda División en el final de sus carreras

La posible llegada de James Rodríguez a la Segunda División del fútbol italiano tiene paralizado al Calcio. No sería ni mucho menos la primera vez que una figura de la última década bajase a la categoría de plata en el Viejo Continente durante el final de su carrera. Repasamos 5 de los casos más notorios a lo largo del último medio siglo. Avellino espera cerrar la operación dentro de las próximas 24 a 48 horas.

Seguramente el primer caso que se nos venga a la cabeza es el de Johan Cruyff. Tras una vida de éxitos entre Ajax y Barcelona, el neerlandés se fue durante 1980 a jugar al Levante. El equipo valenciano por entonces estaba en la Segunda División de España, donde disfrutaría de 10 partidos oficiales el ídolo culé marcando dos goles con su pierna derecha.

Le sigue en el tiempo otro Balón de Oro como Jean-Pierre Papin. Cerró su etapa en el fútbol profesional por el año 1998 jugando en la Ligue 2 para el Guingamp. Cabe destacar que es de los pocos de esta lista que justamente había empezado en dicha categoría su carrera tras debutar como profesional en 1983 de la mano del INF Vichy.

Más reciente es el caso de Gianluigi Buffon en el Parma. Un auténtico ícono del fútbol italiano y mundial que, después de una vida dedicada a la Juventus, volvió al Parma que le vio nacer futbolísticamente hablando. Terminaría jugando hasta el año 2023 en el club del norte del país a sus 45 años. Sería capitán en la Serie B de un histórico que por entonces estaba en horas más que oscuras.

Otro que volvería tras una vida llena de gloria y títulos fue Santi Cazorla. El volante que hizo parte de los 3 títulos de España durante la generación dorada entre 2008 y 2012, fichaba por el Real Oviedo varios cursos atrás. Fue el equipo que lo vio nacer e igualmente buscaría devolverlo a Primera División, donde estaría compitiendo antes de retirarse. Es uno de los casos de LaLiga más sonados junto con el de Álvaro Morata, Marcos Senna o Juan Carlos Valerón. Leganés en pleno 2026, así como Villarreal o Deportivo La Coruña, los equipos que les disfrutaron al final del camino.

Buffon, uno de los últimos cracks que jugaron en Segunda División: GETTY

Publicidad

También hay que destacar en Inglaterra el caso de Wayne Rooney. El máximo goleador en la historia del Manchester United volvía de la MLS en enero del 2020 para defender los intereses del Derby County en el EFL Championship. Jugaría más de 30 partidos antes de retirarse en el año 2021 para asumir el rol de entrenador en el club. Durante algunos compases fue incluso jugador y DT al mismo tiempo. Por Sudamérica aparecen casos como el de David Trezeguet en River Plate o Juan Román Riquelme en Argentinos Juniors.

Avellino ofrece hasta dos años de contrato a James

Las informaciones de la prensa española alrededor de la operación son contundentes. Diario AS habla de un sueldo cercano a los 1.5 millones de euros para James Rodríguez en caso de aceptar la oferta del equipo transalpino. Matteo Moretto en MARCA reveló la longevidad del vínculo contractual que ambas partes podrían firmar en las próximas horas.

Se le ofrecerá a James un contrato por 12 meses con la posibilidad de extenderlo una temporada más. Todo ello siempre y cuando Avellino llegue a la Serie A de Italia para finales del mes de mayo del año 2027. Sería la primera vez en casi 5 semestres que el cafetero tendría un destino más allá de solo 6 meses.

Publicidad

Datos claves