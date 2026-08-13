Son más de 20 millones lo que implica la operación de Jhon Lucumí para que el colombiano llegue a la Juventus.

Jhon Lucumí está a nada de ser nuevo jugador de la Juventus para esta nueva temporada. El central colombiano daría este salto en su carrera a jugar en un campeón de Champions League, en una operación que superaría ya los 20 millones de euros.

En estas horas se han revelado detalles de cómo avanza el movimiento de mercado para el fichaje de Lucumí por la Juventus. El central colombiano sería vendido por el Bologna a cambio de más de 20 millones de euros, que es lo que pediría el club.

El sueldo de Jhon Lucumí en Juventus

De acuerdo a nuevas informaciones de prensa, Jhon Lucumí tiene arreglado con la Juventus un salario cercano a los 2.5 millones. El futbolista no sería uno de los mejores pagados, pero tras el gran Mundial que tuvo también llegaría esa oportunidad de vestir los colores de un grande.

Jhon Lucumí fue titular en la Selección Colombia. (Foto: GettyImages)

Lucumí tuvo un buen Mundial con la Selección Colombia, donde poco a poco el central se ganó el lugar en el equipo de Néstor Lorenzo y llegó a ser titular y pieza clave del equipo nacional. El colombiano juega en Italia desde hace 4 años ya, tras su llegada en 2022.

Todos los equipos interesados en Jhon Lucumí

En esta ventana de fichajes, Jhon Lucumí se ha venido metiendo en planes de equipos como Juventus, Manchester United, Chelsea y otros clubes de Italia y la Premier League que estaban atentos a su fichaje. El colombiano termina contrato el próximo 2027.

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