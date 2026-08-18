El Deportivo Cali también celebra el millonario traspaso de Jhon Lucumí a la Juventus, el club colombiano cobrará una fortuna.

La Juventus hizo oficial el fichaje del defensor colombiano John Lucumí en lo que fue un histórico traspaso. Además del simbolismo deportivo, en el país hay un club que celebra de forma particular el traspaso del seleccionado de Colombia.

Deportivo Cali cobrará una cifra astronómica como parte de los derechos de formación y el monto asciende hasta los 585 mil dólares. Este valor será pagado de forma inmediata según las normativas de transferencias.

Esta figura recompensa a los clubes que participaron en la formación de un jugador entre los 12 y 23 años, y se aplican hasta que el futbolista pase esa barrera de edad.

La cifra final del traspaso fue en 18 millones de euros fijos y unos 2 millones de euros más en variables. El Bologna pidió una cifra altísima por quién consideran como un titular.

A Jhon Lucumí lo sondearon otros gigantes de Europa como el Manchester United, Manchester City, Inter de Milán entre otros, pero fe el conjunto de la Vecchia Signora quién lo firmó.

Los primeros objetivos para Lucumí en Juventus

El primero y el más importante de todos pasa por devolver al equipo a la UEFA Champions League. Durante la última temporada jamás superaron la sexta posición del Calcio. No han sido años sencillos para un multicampeón del fútbol italiano inmerso en crisis interna y hasta cambio de directivas por primera vez en casi 70 años.

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Jhon Lucumí – Juventus.

En resumen