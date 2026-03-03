El Manchester City es, a esta altura, uno de los pocos equipos de Europa que sigue peleando en todos los frente de la temporada: liga (en su caso Premier League), copa (FA Cup), copa de la liga (EFL Cup) y Champions League. Por eso, ya con casi 50 partidos acumulados, cualquier detalle puede influir positiva o negativamente en cada uno de los objetivos. Como por ejemplo, las horas de descanso entre un compromiso y otro del ajetreado calendario.

De ahí la molestia de Pep Guardiola, que apuntó directamente contra la federación inglesa (FA), por no acomodar mejor el horario del enfrentamiento que tendrán sus dirigidos con el Newcastle por la Quita Ronda de la FA el próximo sábado 7 de marzo a las 21:00 horas de Europa Central en el St. James Park de Londres.

“Gracias, muchas gracias por darnos menos recuperación para el partido contra el Real Madrid”, ironizó el entrenador catalán del Manchester City en conferencia de prensa. Claro, es que apenas exactamente cuatro días después tanto él como sus futbolistas tendrán que estar parados en el campo de juego del Estadio Santiago Bernabéu para el primer partido de los Octavos de Final de la Champions League.

En ese mismo sentido, Pep Guardiola, que aprovechó a fondo el contacto con los periodistas para hacer su descargo a las autoridades , explicó el escenario que lo hace enojar: “Es diferente si llegás a Mánchester a las 7 o las 8 de la tarde, que si llegas a la 1 o las 2 de la mañana. También para el Newcastle. No es lo mismo jugar a una hora que a la otra”.

Y remató: “Sé que todos los equipos en la FA Cup juegan a las 3, pero nosotros a las 8. Estos detalles marcan la diferencia. Igual que un córner, que una falta, que un saque de banda. Vamos a tener menos recuperación y luego tenemos que ir a Madrid. Es lo que hay”.

Erling Haaland encendió las alarmas del Manchester City

Erling Haaland no pudo jugar contre el Leeds el último sábado por un molestia muscular y es duda en el Manchester City para el encuentro de este miércoles 4 de marzo contra el Nottingham Forest. Con lo cual, en el Etihad Stadium se teme que el delantero noruego no llegue al Santiago Bernabéu para el primer partido con el Real Madrid.

