El FC Barcelona recibió una muy mala noticia. Luego de ganarle al Villarreal 4 a 1 en el Camp Nou por la fecha 26 de LaLiga (la cual le garantizó cotinuar en la cima de la tabla de posiciones), este domingo, mediante el cuerpo médico, confirmó que Robert Lewandowski está lesionado y que no podrá estar frente al Atlético de Madrid este martes 3 de marzo por la Semifinal de vuelta de la Copa del Rey.

“Sufrió un traumatismo en el partido de ayer ante el Villarreal. Las pruebas realizadas hoy diagnosticaron una fractura ósea en la cara interna de la órbita del ojo izquierdo. El jugador será baja para el partido del martes ante el Atlético de Madrid“, reportó el club culé mediante sus canales oficiales, a raíz del atacante polaco.

Claro, para el FC Barcelona la de Robert Lewandowski es una baja sumamente sensible, puesto que precisa remontar el resultado de 4 a 0 de la ida en el Estadio Metropolitano y la idea de Hansi Flick era la de armar un frente de ataque ultra ofensivo con Lamine Yamal, Raphinha y el ex Bayern Munich. Con este panorama, lo más probable es que en el lugar de Lewandowski asome Ferran Torres.

El momento de Lamine Yamal, la esperanza del FC Barcelona

El gran momento de Lamine Yamal sirve en el Barcelona para contratastar con la mala noticia de la lesión de Robert Lewandowski. El joven delantero culé convirtió tres goles en el triunfo 4 a 1 al Villarreal y ya suma 18 anotaciones y 14 asistencias en 34 encuentros, siendo así la esperanza principal para remontarle el resultado al Atlético de Madrid.

¿Qué necesita el Barcelona para pasar a la Final de la Copa del Rey?

Barcelona perdió 4 a 0 con el Atlético de Madrid en la ida de la Semifinal de la Copa del Rey (goles de Eric García en contra, Antoine Griezmann, Ademola Lookman y Julián Alvarez). Por lo tanto, el elenco que comanda Hansi Flick precisa ganar por cuatro goles de diferencia en los 90 minutos de la vuelta para, por lo menos, estirar la definición al tiempo extra.

En caso de persistir la paridad en los dos tiempos adicionales de 15 minutos, se procederá a la tanda de lanzamientos desde el punto del penal. Vale mencionar que los goles anotados en condición de visitante no tienen mayor peso específico (es decir, por ejemplo, un 5 a 1 a favor de Barça en el Camp Nou tendrá el mismo valor que el 4 a 0 del Atleti en el Metropolitano).

