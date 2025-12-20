Mientras en Crystal Palace gana 3 millones al año, esto cobraría Daniel Muñoz en Manchester

Daniel Muñoz vive un gran momento en su carrera y no ha dejado de interesar a varios grandes equipos, pese a estar lesionado. Los más cercanos a ficharlo, justamente serían los dos grandes de Manchester, el United y el City, donde el colombiano ganaría una fortuna.

Actualmente, en Crystal Palace, Daniel Muñoz tiene un salario de 3 millones al año. Es uno de los mejores jugadores de toda la temporada y tiene un acuerdo largo aún por cumplir, por lo cual, sería una venta millonaria para el club de Londres en el mes de enero.

Por otro lado, Daniel Muñoz se metió en los planes de Manchester United, que iría por el en enero, y en planes de Manchester City, donde Guardiola lo estaría pidiendo. Cualquiera de estos dos grandes clubes le propondría un sueldo millonario al lateral.

Se reveló que para salir a cualquier equipo, Daniel Muñoz estaría pidiendo un salario superior a los 6 millones y es un sueldo que cualquier equipo de los de Manchester puede cubrir. Por lo cual, el ex Atlético Nacional pasaría a ganar una importante fortuna.

Daniel Muñoz podría dejar Crystal Palace. (Foto: GettyImages)

Daniel Muñoz está lesionado en estas semanas y se espera que vuelva para mediados o finales de enero. Sin embargo, este pequeño problema no sería un limitante para que el jugador colombiano se mude a un equipo más grande en el mismo mes de enero.

Las estadísticas de Daniel Muñoz en esta temporada

En lo que va de temporada con la camiseta de Crystal Palace, Daniel Muñoz ha jugado un total de 23 partidos entre todas las competencias. El colombiano lleva 4 goles y 2 asistencias en poco más de 2.000 minutos, siendo uno de los mejores rendimientos de su carrera.

El valor de mercado de Daniel Muñoz

Actualmente, Daniel Muñoz tiene un contrato en Palace hasta finales de la temporada de 2028. De acuerdo, a Transfermark, su valor de mercado es de 27 millones de euros. Por lo cual, el jugador colombiano fácilmente saldría vendido por encima de los 50 millones.

¿Cuándo vuelve a jugar Crystal Palace?

El próximo partido de Crystal Palace será contra Arsenal por la Carabao Cup en un encuentro clave. Este partido define el último semifinalista del torneo y se podrá ver desde las 15H00 por los planes de Disney+.

En síntesis: