España es el gran dominador del trofeo. Pau Cubarsí fue premiado a lo largo de las últimas horas. Argentina y Brasil representan a CONMEBOL.

Desde 2003 que el premio Golden Boy viene ganando reconocimiento en el panorama internacional. A lo largo de las últimas horas el defensor central del Barcelona Pau Cubarsí se quedó con dicho reconocimiento en Italia. España llegó a un total de 6 ediciones ganadas de un galardón donde Argentina y Brasil son los únicos representantes de CONMEBOL.

La Albiceleste ganó el trofeo por última vez en el año 2007. Todo ello de la mano de un Sergio Agüero que levantaba el trofeo solamente 2 años después de que lo hiciera un joven Lionel Andrés Messi. Brasil, por su parte, lo levantaría en los años 2008 y 2009 de la mano de Anderson y Alexandre Pato. Ambas naciones se encuentran igualadas en el cuarto lugar del ranking general junto a otros dos combinados europeos.

Los triunfos de Rafael van der Vaart (2003), Matthijs de Ligt (2018), Renato Sanches (2016) y João Félix (2019) igualan a Argentina y Brasil con selecciones como Países Bajos o Portugal. Por delante de estos en la clasificación general de nacionalidades aparece Inglaterra con 3. Todo ello gracias a los triunfos desde 2003 de Wayne Rooney (2004), Raheem Sterling (2014) y Jude Bellingham (2023). Los Tres Leones empiezan un podio dominado absolutamente por Europa.

En el segundo lugar aparece Francia gracias a las ediciones ganadas por Paul Pogba, Anthony Martial, Kylian Mbappé y Désiré Doué. Los galos vienen en ascenso en cuanto a la clasificación general del torneo teniendo en cuenta cómo desde el año 2013 han levantado hasta cuatro trofeos. Solamente le supera una selección española que es la gran dominadora de lo que muchos entienden como uno de los grandes reconocimientos a los jugadores menores de 21 años.

Messi, y Aguero, únicos ganadores del Golden Boy para Argentina: GETTY

Desde la fundación del trofeo, España acumula 6 ganadores. Cesc Fàbregas (2006), Isco (2012), Pedri (2021), Gavi (2022), Lamine Yamal (2024) y Pau Cubarsí (2026) muestran el crecimiento de la península ibérica en cuanto a la formación de grandes talentos se refiere. En la parte baja del ranking aparece Alemania con una edición ganada gracias a Mario Götze, al igual que otras naciones como Italia o Noruega tuvieron la posibilidad de levantar el trofeo de la mano de nombres prometedores en su día como Mario Balotelli o Erling Haaland.

Publicidad

Todos los ganadores del Golden Boy

España (6): Cesc Fàbregas (2006), Isco (2012), Pedri (2021), Gavi (2022), Lamine Yamal (2024), Pau Cubarsí (2026).

Cesc Fàbregas (2006), Isco (2012), Pedri (2021), Gavi (2022), Lamine Yamal (2024), Pau Cubarsí (2026). Francia (4): Paul Pogba (2013), Anthony Martial (2015), Kylian Mbappé (2017), Désiré Doué (2025).

Paul Pogba (2013), Anthony Martial (2015), Kylian Mbappé (2017), Désiré Doué (2025). Inglaterra (3): Wayne Rooney (2004), Raheem Sterling (2014), Jude Bellingham (2023).

Wayne Rooney (2004), Raheem Sterling (2014), Jude Bellingham (2023). Argentina (2): Lionel Messi (2005), Sergio Agüero (2007).

Lionel Messi (2005), Sergio Agüero (2007). Brasil (2): Anderson (2008), Alexandre Pato (2009).

Anderson (2008), Alexandre Pato (2009). Países Bajos (2): Rafael van der Vaart (2003), Matthijs de Ligt (2018).

Rafael van der Vaart (2003), Matthijs de Ligt (2018). Portugal (2): Renato Sanches (2016), João Félix (2019).

Renato Sanches (2016), João Félix (2019). Alemania (1): Mario Götze (2011).

Mario Götze (2011). Italia (1): Mario Balotelli (2010).

Mario Balotelli (2010). Noruega (1): Erling Haaland (2020).

Datos claves