El FC Barcelona no se rinde y hace otro movimiento para fichar a Piero Hincapié en la siguiente temporada.

Piero Hincapié viene sonando con mucha fuerza para llegar al FC Barcelona en el mercado de enero. El ecuatoriano está en Arsenal buscando minutos y en España le garantizarían titularidad y es por eso que ahora revelan otro movimiento que hacen por él.

Se reveló que Arsenal no tiene ninguna intención de vender a Piero Hincapié. Los ‘Gunners’ lo quieren mantener por más tiempo, sin embargo, el Barcelona no se rinde. El equipo de Flick necesita un defensa de élite para volver a pelear la Champions y es ahí donde apuntan por Piero.

Según trasciende desde España, el FC Barcelona estaría contactando al entorno de Piero Hincapié para buscar el movimiento del mercado de fichajes en el mes de enero. El club lo quiere y sabe que el ecuatoriano quiere jugar más, por lo cual, no pierden sus esperanzas.

Ya se había revelado que Deco, directivo del FC Barcelona, había estado en contacto con el agente de Hincapié y había expectativas por el movimiento. Sin embargo, queda muy claro que Arsenal no quiere vender a sus jugadores y salvo una presión del central ecuatoriano, lo más probable es que no haya ningún fichaje.

Hincapié volvió a jugar con Arsenal. (Foto: GettyImages)

Arsenal tiene todavía por delante una temporada muy larga y se ve casi imposible que los ‘Gunners’ acepten vender a un jugador en enero y más a un defensa. El equipo de Arteta tiene la mejor saga del mundo a la cual solo le han podido marcar 5 goles en la Premier.

Publicidad

El valor de mercado de Piero Hincapié

Ahora mismo, Piero Hincapié tiene un valor de mercado de 50 millones de euros. No obstante, para ser el central que es, para lo que ha ganado ya, Arsenal no lo vendería ni de cerca por esa cifra. Ese es otro importante limitante para el FC Barcelona que lo quiere.

Encuesta¿Qué debe hacer Piero Hincapié? ¿Qué debe hacer Piero Hincapié? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: