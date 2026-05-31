Tragedia en los festejos del PSG campeón de la Champions League

La celebración por el título del PSG estuvo cargada de incidentes no solo en la capital París, sino también en varios puntos de Francia.

La consagración del París Saint-Germain por segundo año consecutivo en la UEFA Champions League al vencer al Arsenal en la Final quedó empañada por los disturbios que se ocasionaron en la capital y en varios puntos de Francia, dejando como saldo un fallecido, decenas de heridos (entre ellos uno de gravedad) y 416 detenidos, según fuentes policiales.

Apenas Gabriel Magalhaes falló su penal (el definitivo para decretar el triunfo del conjunto de Luis Enrique) miles de personas se movilizaron a las zonas céntricas de cada ciudad. Y en el caso de París, los puntos que aglomeraron a la multitud fueron la avenida Les Champs-Élysées y el Parque de los Príncipes, el estadio del flamante bicampeón de Europa.

A los aficionados pacíficos del PSG se unieron cientos de vándalos que provocaron cadenas de robos a particulares y saqueos a los comercios. La policía intervino para intentar frenar con el raid delictivo. Lo mismo los bomberos, que actuaron para detener un incendio generado intencionalmente con bicicletas eléctricas.

Pero eso no fue todo. Los incidentes brotaban una y otra vez. De hecho, el accionar de las fuerzas de seguridad debió elevar cuando un grupo de delincuentes utilizaron fuegos artificiales contra una sede policial. Los agentes reaccionaron con gases lacrimógenos, pero al no alcanzar para dispersar el peligro tuvieron que actuar como fuerza de choque con cargas cuerpo a cuerpo.

La situation dégénère près du Parc des Princes après la victoire du PSG.



Plusieurs départs de feux. Charge de la police pour faire intervenir les pompiers.#PSG #PSGARS #Arsenal #UCLfinal #Paris pic.twitter.com/30fCdZcfTV — Luc Auffret (@LucAuffret) May 30, 2026

Como resultado, cincuenta y siete policías también resultaron heridos solo en la capital gala, en donde se registraron casi trescientas detenciones de las 416, número que podría aumentar este domingo 31 de mayo, en el que se espera que los jugadores muestren el trofeo a su público en las cercanías de la Torre Eiffel.

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París se prepara para recibir a los campeones de la Champions League

La alerta seguirá prendida este domingo con la llegada del PSG a París. El plan es que los jugadores y Luis Enrique desfilen por un escenario de 450 metros, antes de ser recibidos por el presidente Emmanuel Macron. Luego, el festejo continuará en el Parque de los Príncipes. Para semejante evento, el Ministerio del Interior tiene previsto un despliegue de 5.790 policías y 2.500 bombonera.

En síntesis