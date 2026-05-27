Camp Nou con chances de volver a recibir la Final de la UEFA Champions League

Barcelona y la RFEF se candidatearon para ser la sede de la Final de la Champions League 2028/2029.

Barcelona, tanto club como ciudad, siguen trabajando para posicionar al Camp Nou como el estadio más imponente, moderno y de mayor capacidad de Europa, con un objetivo claro: quedarse con la Final de la Copa del Mundo 2030 que contará con España como la sede principal, además de los partidos que se disputarán en Portugal, Marruecos, Argentina, Uruguay y Paraguay.

Y para dar un paso más hacia esa meta y, de alguna manera, presionar a la FIFA (este año hubo una delegación de la entidad inspeccionando los estadios de la Península Ibérica), el Barça, con el aval del Ayuntamiento y el respaldo de la Real Federación Española de Fútbol, ya avisó a la UEFA que le enviará su candidatura oficial para albergar el último partido de la Champions League de la temporada 2028/2029.

Ahora, el Barcelona debe preparar la propuesta formal para presentarla antes del 10 de junio. Luego habrá casi dos meses de análisis por parte del organismo que regula el fútbol en todo Europa para dar a conocer una decisión. Se presume que en septiembre comunicará cuál será la sede para el partido que definirá a mediados del 2029 el nuevo rey de clubes del continente.

No obstante, la puja para la institución blaugrana no será sencilla, pues tiene un rival más que potente. Es que el Estadio de Wembley también quiere quedarse con la Final de la Champions League del mismo año, tal como lo hizo recientemente en la campaña 2023/2024 (Real Madrid 2 – Dortmund 0) y más atrás en: 2012/2013 (Bayern Munich 2 – Dortmund 1), 2010/2011 (Barcelona 3 – Manchester United 1), 1991/1992 (Barcelona 1 – Sampdoria 0), 1977/1978 (Liverpool 1 – Brujas 0), 1970/1971 (Ajax 2 – Panathinaikos 0), 1967/1968 (Manchester United 4 – Benfica 1) y 1962/1963 (Milan 2 – Benfica 1).

26 de mayo de 1999, la ultima vez que se jugó una Final de Champions League en el Camp Nou.Getty Images.

Las finales de la Champions League que se jugaron en el Camp Nou

El Camp Nou recién fue elegido por la UEFA para ser el escenario de la Final de la Champions League en la temporada 1988/1989, edición en la que el AC Milan derrotó 4 a 0 al Steaua de Bucarest. Luego repitió 10 años después en la campaña 1998/1999 con el recordado triunfo agónico del Manchester United 2 a 1 sobre el Bayern Munich.

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UEFA ya tiene definidas las sedes de las próximas tres finales de la Champions League

La Final de la UEFA Champions League 2025/2026 se jugará este sábado 30 de mayo en el Arena Puskás de la ciudad de Budapest, Hungría, entre París Saint-Germain y Arsenal. En tanto que la definición siguiente se estipula que sea el 5 de junio en el Estadio Metropolitano de Madrid y la del 2028 en el Allianz Arena de Múnich el 27 de mayo.

En síntesis