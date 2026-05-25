Torreense, equipo de segunda, jugará la Europa League al ganar la Taça de Portugal

El equipo de la segunda categoría de Portugal venció al Sporting de Lisboa y logró el primer título oficial de su historia.

El fútbol portugués escribió una de esas historias que parecen imposibles. El Torreense, equipo que milita en la Segunda División, derrotó 2-1 al Sporting CP en la prórroga y se consagró campeón de la Taça de Portugal por primera vez en su historia. Y como si fuera poco, el conjunto de Torres Vedras aseguró su clasificación a la próxima Europa League mientras todavía pelea por ascender a la Primeira Liga.

Apenas iban cuatro minutos cuando el español Javi Vázquez ejecutó un córner preciso y Kévin Zohi aprovechó una desatención defensiva para abrir el marcador. El golpe fue inesperado para un Sporting que, al ser el más poderoso de los finalistas, llegaba como amplio favorito. Además, era el campeón defensor, dado que el año pasado vencieron en el último partido al Benfica.

El equipo dirigido por Tralhao resistió como pudo durante toda la primera mitad. Sporting atacó de manera constante, acumuló remates y arrinconó a su rival, pero se encontró con una actuación monumental de Luca Paes. El arquero sostuvo la ventaja con varias intervenciones decisivas y frustró especialmente a Luis Suárez, que tuvo una oportunidad clarísima antes del descanso.

La presión de los Leones terminó dando resultado en el complemento. A los 54 minutos, Luis Díaz aprovechó una jugada generada por Maxi Araújo y definió con categoría para establecer el empate. Parecía cuestión de tiempo para que Sporting diera vuelta la historia, sobre todo después de un gol anulado a Geny Catamo por posición adelantada. Sin embargo, el Torreense consiguió estirar la definición hasta el suplementario.

En la prórroga apareció el momento que quedará grabado para siempre en la memoria del club. A falta de siete minutos para el final, una contra terminó en penal para Torreense tras un agarrón de Maxi Araújo sobre Seydi, acción que además derivó en expulsión. Stopira tomó la responsabilidad y fusiló a Rui Silva con un remate potente al medio para sellar el 2-1 que en definitiva aseguró el título y la participación internacional en la próxima temporada.

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Torreense busca ascender a la Primeira Liga

El Torreense quedó tercero en la segunda división del fútbol portugués. Por tal motivo, está disputando la Promoción contra Casa Pia. En la ida que se jugó el miércoles 20 de mayo empataron 0 a 0, ahora queda la vuelta este jueves 28 en el Estádio Municipal de Rio Maior. Si Torreense gana jugará en la Primeira Liga 2026/2027.

En síntesis