VER Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO : Aquí los pronósticos, a qué hora y en qué canales ver Champions League desde USA

Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO ONLINE | Este 10 de abril, ambas escuadras se enfrentarán a las 15:00 hs (ET) desde Estados Unidos por el partido de la fecha 30 de LaLiga Santander 2021, por el aclamado clásico de España en el Estadio Alfredo Di Stefano. Este encuentro será transmitido vía Fanatiz en USA; y, Sky HD para México. Bolavip te brindará todo sobre cuándo, dónde ver y todos los detalles.

Nuevamente el fanpage oficial de la Champions League 2021 en Facebook va a pasar en vivo todos los pormenores de este clásico esperado por los fanáticos del balompié español. Barcelona esta llegando al estadio de su rival con una serie de seis triunfos consecutivos y sigue en la lucha contra el Atlético de Madrid por el liderazgo de la tabla pero Real Madrid le pisa los talones a los cules y también busca destronar a ambos.

A qué hora juegan Real Madrid vs. Barcelona ONLINE en USA

Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO y EN DIRECTO desde este 10 de abril a las 3:00 p.m. (ET) / 12:00 p.m. (PT) en Estados Unidos como a las 2:00 p.m. en México en el Estadio Alfredo Di Stefano.

Día: 10 de abril

Hora: 3:00 p.m. (ET) / 12:00 p.m. (PT) / 2:00 p.m. (México)

Donde: Estadio Alfredo Di Stefano

Cuando ver Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO en EE.UU.

Estados Unidos: 12:00 p.m. (PT) / 3:00 p.m. (ET)

México: 2:00 p.m.

Perú: 2:00 p.m.

Colombia : 2:00 p.m.

Ecuador: 2:00 p.m.

Argentina: 4:00 p.m.

Chile: 4:00 p.m.

Uruguay: 4:00 p.m.

Brasil: 4:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

MINUTO A MINUTO Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO desde Facebook Watch

Vía Facebook, Real Madrid vs. Barcelona será transmitido para Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y Brasil.

En qué canal TV ver Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO en USA

Estados Unidos: beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Argentina: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Bolivia: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Chile: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Colombia: ESPN Play Sur, ESPN2 Colombia

Ecuador: ESPN Play Sur

Guatemala: Sky HD

Haití: SportsMax App, SportsMax 2

Internacional: Facebook Live, Bet365

Nicaragua: Sky HD

Paraguay: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Perú: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

España: Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar Laliga, Movistar+, Mitele Plus, Movistar Laliga 1

Reino Unido: Premier Sports 1, LaLigaTV, Premier Player HD

Uruguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Venezuela: ESPN Play Sur

Cómo ver Real Madrid vs. Barcelona de Champions League gratis por app

El canal TUDN cuenta con su propia app donde pasará todos los pormenores y minuto a minuto del partido por la vuelta de octavos de final de la Champions League.

Real Madrid vs. Barcelona: probables alineaciones

Real Madrid: Courtois, Lucas Vázquez, Militao, Nacho, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Marco Asensio, Vinicius Junior y Benzema.

Barcelona: Ter Stegen, Dest, Piqué, Lenglet, Alba, Busquets, Pedri, De Jong, Griezmann, Messi, Dembélé.

Real Madrid vs. Barcelona pronósticos en Estados Unidos:

Las casas de apuestas en USA tienen al Barcelona como el favorito de ganar este partido mientras la posibilidad de que gane Barcelona y empatar tienen una regular diferencia. Ambos llegarán al partido con sus mejores estrellas y promete ser el duelo clásico más emocionante de la temporada.

Resultados FanDuel Real Madrid +185 Empate +270 Barcelona +130

*Cuotas cortesía de FanDuel.

