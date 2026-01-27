El presidente de la Federación de España confirmó donde se jugará la final del Mundial 2030

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, confirmó a lo largo de las últimas horas que España cuenta con todos los requisitos para ser la sede de la final de la Copa Mundial de selecciones de la FIFA del año 2030. El anuncio llega solamente unas semanas después de que por Marruecos, la final de la Copa africana diese para todo tipo de polémicas. Todavía Gianni Infantino o cualquier miembro de su círculo en Zúrich no se manifiestan alrededor de sus declaraciones.

“España tiene una capacidad organizativa demostrada durante muchísimos años, va a ser la que lidere ese Mundial de 2030 y aquí se celebrará la final de esa Copa del Mundo”, palabras de Louzán en estas horas. Recordemos que para el verano del año 2030 tanto España como Marruecos han venido compitiendo por la posibilidad de albergar la final de una Copa Mundial de selecciones de la FIFA que se disputará en tres continentes.

Las declaraciones del directivo llegaron sin responder una de las grandes dudas que existe alrededor de la candidatura de España para dicho objetivo. El máximo dirigente de la RFEF no confirmó si la definición del certamen se jugaría en el estadio Santiago Bernabéu de la capital española o en un renovado Camp Nou que superará los 100.000 posibles asistentes. Queda todavía mucho tiempo para planificar una edición del certamen que, no nos olvidemos, arrancará en nuestro lado del mundo compartidos en territorios como Argentina, Paraguay o Uruguay.

Louzán fue consultado por la prensa alrededor de cómo queda en esta ecuación la federación africana. Ni mucho menos quiso criticar todos los comportamientos ocurridos a lo largo de las últimas fechas y si agradecer la cooperación entre ambas instituciones de cara a la planificación de una edición del torneo singular donde las haya: “Marruecos realmente está sufriendo una transformación en todos los sentidos, unos estadios magníficos. Hay que reconocer lo que se ha hecho bien. En la Copa de África hemos visto escenas que perjudican a la imagen del fútbol mundial”.

Louzán, presidente de la RFEF, afirma que España será sede de la final del 2030: GETTY

Recordemos que tanto España como Marruecos han venido dando pasos sólidos en cuanto a sus candidaturas se refiere. Ambos ya han confirmado prácticamente el 80% de sus sedes a la espera de las diferentes revisiones de infraestructura y planificación que FIFA realizará en las próximas temporadas. Por territorio ibérico se animan a afirmar que la final de la Copa Mundial de selecciones más importante de todos los tiempos, tendrá lugar en territorio español.

Publicidad

Publicidad

Las sedes del Mundial 2030

La propia RFEF confirmó que España contará con 11 sedes, 6 tendrá Marruecos y finalmente aparece Portugal con otras 3. En cuanto a ciudades se refiere, aparecen por el norte de Africa y en tierras lusas sedes como Lisboa, Porto, Agadir, Marrakech Casablanca, Rabat, Tánger y Fez. Esta última todavía puede sufrir cambios. En Madrid ya confirmaron los estadios que pondrán para verano del 2030

Anoeta (San Sebastián)

(San Sebastián) Camp Nou (Barcelona)

(Barcelona) Gran Canaria (Las Palmas)

(Las Palmas) La Cartuja (Sevilla)

(Sevilla) La Rosaleda (Málaga)

(Málaga) Metropolitano (Madrid)

(Madrid) Nueva Romareda (Zaragoza)

(Zaragoza) RCDE Stadium (Barcelona)

(Barcelona) Nou Mestalla (Valencia) o Riazor (A Coruña)

(Valencia) o (A Coruña) San Mamés (Bilbao)

(Bilbao) Santiago Bernabéu (Madrid)

Datos claves

Rafael Louzán confirmó que España liderará el Mundial y celebrará la final del certamen.

confirmó que liderará el Mundial y celebrará la final del certamen. La RFEF anunció que España contará con 11 sedes , Marruecos con seis y Portugal tres.

anunció que contará con , Marruecos con seis y Portugal tres. Los estadios Santiago Bernabéu, Metropolitano y Camp Nou destacan entre las sedes españolas confirmadas.

Publicidad

Publicidad

ver también FIFA prepara un cambio histórico para el Mundial 2030