FIFA ya definió la fecha donde se implantará la Ley Vinicius tras el episodio con Prestianni

FIFA no quiere más episodios como el vimos entre Gianluca Prestianni y Vinicius. Se toman medidas desde el ente de Gianni Infantino para sancionar acciones done cualquier jugador se tape la boca para hablar con un rival. Si nada se tuerce, todo empezará a juzgarse de esta forma cuando arranque el Mundial de selecciones el próximo 11 de junio. México vs. Sudáfrica, estreno de la Ley Vinicius.

Medios como MARCA sentencian que en esa fecha sancionará a cualquier jugador que se tape la cara para hablar con sus rivales. Si el árbitro es consiente de esto, tendrá la potestad absoluta para expulsar al jugador y por encima de todo, macar en su acta una posible sanción de más de 90 minutos. Evitar posibles episodios de racismo como el que vimos durante el Benfica vs. Real Madrid de la ida del playoff de la Champions, objetivo mayor para Gianni Infantino.

“Debe existir la presunción de que ha dicho algo que no debía decir…Tenemos que actuar y ser decisivos, y debe tener un efecto disuasorio. Quizá también deberíamos pensar no solo en castigar, sino también en permitir, de algún modo, cambiar nuestra cultura, permitiendo que los jugadores o quien haga algo se disculpe”, comentaba días después de la polémica el presidente de la FIFA. Quedan solo poco más de 3 meses para que no permita más este escenario en el fútbol de élite. La Ley Vinicius calienta motores.

Las prisas de FIFA no son injustificadas. El fin de semana LaLiga española volvió a vivir episodios similares. En el encuentro entre Elche y Espanyol, el árbitro tuvo que aplicar el protocolo anti racismo por un presunto ataque de Rafa Mir a Omar El Hilali de manera verbal. El delantero hispano se habría pronunciado al marroquí bajo la frase: “Viniste a España en patera (barca desde Marruecos)”. Desde el ente no quieren ver episodios similares en un Mundial donde el ambiente por la situación internacional y bélica en Oriente Medio ya da para suficientes dolores de cabeza.

FIFA no permitirá más mas charlas tapándose la cara

Para Infantino hay que esperar a la posible sanción de Prestianni para marcar como serán los castigos en el Mundial por este tipo de situaciones. Recordemos que UEFA todavía estudia todas las imágenes de la jornada entre Benfica y Real Madrid que recorrieron el mundo 15 días atrás: “Puedes hacer cosas que no quieres hacer en un momento de ira y luego disculparte, y entonces la sanción debería ser diferente, avanzar un paso más; quizá deberíamos pensar también en algo así”.

Prestianni volvió a jugar tras el episodio con Vinicius

El argentino estuvo suspendido durante la eliminación del Benfica en la Champions y también el fin de semana posterior a la polémica con Vinicius en la liga de Portugal. Si jugó ante Gil Vicente como visitante este lunes y en un choque donde José Mourinho fue tajante en su discurso alrededor de como cambiará el presente del ex Vélez si UEFA le encuentra culpable.

“Si mi jugador no respetó estos principios, que son míos y del Benfica, su carrera con un entrenador llamado Mourinho y en un club como el Benfica llega a su fin”, reflexiones de un Mou que fue muy criticado por la prensa internacional tras las primeras que tuvo sobre el tema. UEFA, se espera, tendrá un veredicto sobre el tema en las siguientes semanas.

