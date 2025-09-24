FIFA prepara un cambio histórico para el Mundial 2030

La Copa Mundial de la FIFA para el verano del año 2030 podría incluir una revolución sin precedentes en el panorama de selecciones. A lo largo de las últimas horas, diferentes informaciones y testimonios revelan que más pronto que tarde podría aprobarse una edición con hasta 64 participantes y diferentes zonas que se llevarían a cabo en territorio sudamericano. Se trataría de medidas absolutamente excepcionales y que ni mucho menos pretenderían ser mantenidas en el tiempo por Zúrich.

Eduardo Ache, integrante de la delegación de Uruguay en la cumbre de Nueva York, confirmó las informaciones del Diario Olé en DS Sports Uruguay. Todo esto alrededor de la posibilidad de que la Copa Mundial del año 2030 tenga un total de 64 equipos y un total de 16 zonas de grupos. Bajo este análisis hablaríamos de la edición del certamen con mayor número de participantes. También por supuesto de un boom económico donde no solamente se reforzarían territorios como España, Marruecos o Portugal.

“Hay una chance muy cierta de que la Copa Mundial de la FIFA 2030 se juegue con 64 equipos…Se está hablando de la posibilidad de que se pase de un partido por sede a una serie por sede. Está encima de la mesa…Sería exclusivamente por el 2030”, sus reflexiones sobre las informaciones de las últimas horas. El certamen quedaría compuesto por un total de 16 grupos de cuatro participantes y donde los dos primeros pasarían a la siguiente fase de eliminación directa. Desde ese momento y hasta la final, 32 selecciones se batirían en encuentros a 90 o 120 minutos por ir avanzando en territorio europeo.

Ache habló de propuestas que tanto la FIFA como la Conmebol ven como una oportunidad histórica en cuanto a lo deportivo y económico. El único problema en este sentido pasa ahora mismo por entender qué clase de análisis hará la UEFA al otro lado del Atlántico sobre una edición de la Copa Mundial de hasta 64 participantes: “Hay un consenso y espíritu de parte de FIFA de impulsar esto. Esta idea salió hace 3 o 4 meses y salió vía Asociación Uruguaya de Fútbol. En aquel momento se pensaba que era una locura y una quimera. Bueno, no fue casualidad que se plantease en su momento. Es una propuesta que ha sido tomada con cariño por el presidente de la Conmebol…El principal bastión a convencer es la UEFA”.

Conmebol y FIFA, detrás de un Mundial 2030 con 64 participantes: GETTY

A todo esto hay que sumarle el hecho de que sedes como Buenos Aires, Montevideo o Asunción ya no solamente contarían con los tres partidos inaugurales de la Copa Mundial de la FIFA del año 2030. Bajo el panorama pactado puertas adentro de algunos de los principales entes del fútbol mundial, tanto el estadio Monumental de River Plate como el Centenario o el Defensores del Chaco contarían con la posibilidad de albergar un grupo completo de la edición que celebrará los 100 años del torneo más importante de este deporte. A lo largo de las próximas horas se espera por anuncios oficiales por parte de Alejandro Domínguez y puede que incluso de Gianni Infantino.

FIFA apoya la propuesta de Conmebol

Olé desvelaba a lo largo de las últimas horas que Gianni Infantino se encuentra buscando apoyo tanto por sedes africanas como por supuesto asiáticas. El gran rival en esta contienda será un fútbol europeo donde UEFA entiende que su monopolio económico del Mundial del año 2030 se vería afectado por las propuestas que salen de territorios como Uruguay o Sudamérica en estas fechas. Nueva lucha entre los principales entes del fútbol mundial y por un certamen que ahora mismo genera todo tipo de reacciones.

Repetimos que la propuesta desvelada únicamente tendría como objetivo realizarse durante el año 2030. Nadie hasta la fecha entiende esta posibilidad como una medida que deba permanecer en el tiempo. ¿Motivos? Los diferentes obstáculos que pondría en la planificación de temporadas o el calendario de los jugadores. Ni siquiera ha empezado el Mundial 2026 con 48 selecciones y ya estamos a las puertas de otro que puede tener hasta 64 naciones en el año 2030.

