El primer mensaje de James a Lamine Yamal tras la ayuda que FIFA le dio a España en el Mundial

En el mundo del fútbol ya se empieza a respirar el ambiente del Mundial 2026 con los grupos definidos, y luego de la ventaja que la FIFA le dio a España, apareció un primer mensaje de James Rodríguez a Lamine Yamal. ¡Se empezó a calentar esto!

Justo antes de que diera el sorteo de la próxima Copa del Mundo, la FIFA publicó la explicación de este evento en su página oficial y afirmó que “con el fin de conseguir una distribución equilibrada de los equipos, se han aplicado las siguientes restricciones en el sorteo de las cuatro primeras selecciones de la Clasificación Mundial Masculina FIFA/Coca-Cola: la selección líder de la clasificación (España) y la segunda mejor clasificada (Argentina) se asignarán de forma aleatoria a cuadros opuestos. Se aplicará el mismo principio en el caso de la tercera y la cuarta clasificadas (Francia e Inglaterra, respectivamente)“.

Esto quiere decir que la FIFA le dio la ventaja a España que si clasifica en el primer puesto del Grupo H, que integra con Islas de Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay, no se enfrentará a Argentina antes de la final del Mundial 2026. Eso siempre y cuando la ‘Albiceleste’ también clasifique como primera del Grupo J en el que enfrentará a Argelia, Austria y Jordania.

James y un mensaje a Yamal tras la ayuda de FIFA a España en el Mundial

James no eligió a Yamal como el mejor jugador en los premios The Best. (Foto: Getty Images)

Luego de conocer esta ventaja que tiene España en el Mundial, se revelaron los votos de los capitanes de las selecciones al premio al mejor jugador The Best 2025, y James Rodríguez le envió un contundente mensaje a Lamine Yamal al no considerarlo el mejor futbolista del 11 de agosto del 2024 al 2 de agosto del 2025. El ’10’ colombiano dejó a Yamal en la tercera posición, le dio un solo punto y se quedó con Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé en la segunda y primera posición, respectivamente.

Así votó el entrenador Néstor Lorenzo al premio The Best 2025

Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia, no votó como James y eligió a Harry Kane (5 puntos), Vitinha (3) y Dembélé (1). Sin embargo, el capitán de la ‘Tricolor’ tuvo la razón, y el ganador al mejor jugador del premio The Best 2025 fue Ousmane Dembélé.

