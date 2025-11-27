Es tendencia:
logotipo del encabezado
Mundial Sub-17

¿Cómo quedó el palmarés del Mundial Sub-17 tras la victoria de Portugal sobre Austria?

Los Lusos vencieron 1-0 a los austríacos por el certamen internacional juvenil y se proclamó campeón en el torneo por primera vez.

Por Agustín Zabaleta

Sigue a Bolavip en Google!
Portugal venció 1-0 a Austria por el Mundial Sub-17 y ganó su primer título en el certamen
© @selecaoportugalPortugal venció 1-0 a Austria por el Mundial Sub-17 y ganó su primer título en el certamen

Se terminó una nueva edición del Mundial-Sub 17 y, en esta edición 2025, Portugal se coronó por primera vez luego de derrotar por 1-0 a Austria, que también iba por su primer trofeo en esta categoría. Los europeos hacen cada vez más grande su historia en el fútbol.

Publicidad

Con anotación de Anisio Cabral, los ibéricos derrotaron al Wunderteam y se quedaron con el torneo. El equipo fue verdugo de Bélgica, México, Suiza y Brasil hasta llegar a la definición. En la Fase de Grupos enfrentó a Japón, Marruecos y Nueva Caledonia.

Tweet placeholder

¿Cuál es el equipo con más títulos en la historia del Mundial Sub-17?

En lo que respecta al máximo ganador, Nigeria es el dominador absoluto tras cinco ediciones conquistadas: 1985, 1993, 2007, 2013 y 2015. De carca lo sigue Brasil, que posee 4 trofeos de esta competencia en su vitrina. Ya con dos, figuran México y Ghana.

Publicidad

El palmarés del Mundial Sub-17 tras la victoria de Portugal

  • 5 Títulos: Nigeria
  • 4 Títulos: Brasil
  • 2 Títulos: México y Ghana
  • 1 Título: Alemania, Francia, Portugal, Rusia, Arabia Saudita, Suiza e Inglaterra
México 0-5 Portugal: resumen, goles y videos de los octavos de final del Mundial Sub-17

ver también

México 0-5 Portugal: resumen, goles y videos de los octavos de final del Mundial Sub-17

¿Cuándo y dónde se juega el próximo Mundial Sub17?

El próximo torneo internacional en esta categoría será el año próximo ya que la FIFA tomó la determinación que esta categoría juegue el Mundial todos los años. Y será en Qatar como pasó este año. De hecho, la FIFA le dio la sede de las próximas 5 ediciones, hasta 2029 inclusive.

agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
La víctima pendiente de Paulinho: el único rival de Liga MX al que no le anotó con Toluca
Toluca FC

La víctima pendiente de Paulinho: el único rival de Liga MX al que no le anotó con Toluca

Liga MX de exportación: el episodio que podría meter a Paulinho en el Mundial 2026
Toluca FC

Liga MX de exportación: el episodio que podría meter a Paulinho en el Mundial 2026

México 0-5 Portugal: resumen, goles y videos de los octavos de final
Selección Mexicana

México 0-5 Portugal: resumen, goles y videos de los octavos de final

Checo Pérez responde si la pasó peor en McLaren o Red Bull Racing
FÓRMULA 1

Checo Pérez responde si la pasó peor en McLaren o Red Bull Racing

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo