¿Cómo quedó el palmarés del Mundial Sub-17 tras la victoria de Portugal sobre Austria?

Se terminó una nueva edición del Mundial-Sub 17 y, en esta edición 2025, Portugal se coronó por primera vez luego de derrotar por 1-0 a Austria, que también iba por su primer trofeo en esta categoría. Los europeos hacen cada vez más grande su historia en el fútbol.

Con anotación de Anisio Cabral, los ibéricos derrotaron al Wunderteam y se quedaron con el torneo. El equipo fue verdugo de Bélgica, México, Suiza y Brasil hasta llegar a la definición. En la Fase de Grupos enfrentó a Japón, Marruecos y Nueva Caledonia.

¿Cuál es el equipo con más títulos en la historia del Mundial Sub-17?

En lo que respecta al máximo ganador, Nigeria es el dominador absoluto tras cinco ediciones conquistadas: 1985, 1993, 2007, 2013 y 2015. De carca lo sigue Brasil, que posee 4 trofeos de esta competencia en su vitrina. Ya con dos, figuran México y Ghana.

El palmarés del Mundial Sub-17 tras la victoria de Portugal

5 Títulos: Nigeria

4 Títulos: Brasil

2 Títulos: México y Ghana

1 Título: Alemania, Francia, Portugal, Rusia, Arabia Saudita, Suiza e Inglaterra

¿Cuándo y dónde se juega el próximo Mundial Sub17?

El próximo torneo internacional en esta categoría será el año próximo ya que la FIFA tomó la determinación que esta categoría juegue el Mundial todos los años. Y será en Qatar como pasó este año. De hecho, la FIFA le dio la sede de las próximas 5 ediciones, hasta 2029 inclusive.