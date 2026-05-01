Dos colombianos, dentro de los 10 jugadores que menos corren sin balón junto a Messi, CR7 y Mbappé

Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi se encuentran dentro de los 10 jugadores que menos corrieron sin balón a lo largo de los últimos 12 meses. El prestigioso Observatorio CIES publica un nuevo informe donde habla del compromiso defensivo de las grandes estrellas de este deporte cuando sus compañeros no tienen la posesión del balón. Dos colombianos se cuelan en el top ten.

Messi es el número uno. Señalan desde el observatorio que el argentino cuenta con un promedio de 0,7 carreras realizadas frente a sus compañeros cuando estos no cuentan con el balón en sus pies. Se analizan un total de 46 ligas nacionales. Cristiano Ronaldo se encuentra en la tercera posición con un promedio de 0,74. La edad de ambos, por supuesto, pesa en el ranking.

La segunda posición le pertenece al delantero de Rusia Artem Dzyuba, un mito de la Copa del Mundo del año 2018 y que en este momento suma un promedio de 0,75. Continuando con el top ten, aparece por primera vez un colombiano: Sebastián Villa, de Independiente Rivadavia en Argentina, es señalado con 0,76.

Mirlind Daku, del Rubin Kazán de Rusia, continúa con 0,77. Es el mismo porcentaje que le entrega el Observatorio CIES a Mbappé o al colombiano Jhon Córdoba, también en el fútbol de Rusia. Es justamente esta liga la que más número de representantes tiene en una tabla donde se señala que se tienen en cuenta únicamente partidos de carácter nacional.

Villa y Córdoba, dentro de los jugadores que menos corren sin balón para CIES: GETTY

Moussa Dembélé con 0,78, Victor Osimhen con 0,79 y Moise Kean, de la Fiorentina, con 0,79 completan un top ten donde se mezclan delanteros de todo tipo. Sacando el caso de Sebastián Villa, que ejerce como extremo y hasta en ocasiones como centrocampista, la tendencia apunta a delanteros que en la élite reservan sus energías primordialmente para acciones que incluyan la posesión del balón. Dos colombianos se cuelan en la última entrega del observatorio CIES.

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