Cuadrado fue acusado de traidor por los hinchas y ahora Alberto Gamero dejó fuerte crítica al DIM.

Juan Guillermo Cuadrado debutó con Millonarios en el fútbol colombiano y lo hizo en medio de un clima muy hostil de la hinchada del DIM. El delantero fue cuestionado y apodado de “traidor”. Por lo cual, varias respuestas surgieron, entre ellas la de su DT, Alberto Gamero.

A Gamero le preguntaron por el duro recibimiento que Juan Guillermo Cuadrado recibió ante la hinchada del DIM. El entrenador fue contundente y hasta dejó una crítica a los hinchas por este duro recibimiento a una de las grandes leyendas del fútbol colombiano.

“Tengo que decirlo: triste por el recibimiento a una figura de esas (Cuadrado), eso le duele a uno. Pero como siempre se dice, esto es fútbol”, sentenció Gamero sobre el momento que vivió su jugador. Además, el DT confirmó que el ‘Panita’ recibió con tranquilidad este “golpe” de los hinchas.

“Él es una persona de mucha categoría, con mucha experiencia, y seguramente lo asimiló bien. Pero a estas grandes figuras, nosotros las deberíamos recibir con los brazos abiertos, con generosidad, alegría y satisfacción”, sentenció el entrenador.

Gamero fue uno de los que apoyó la llegada de Cuadrado a Millonarios. (Foto: GettyImages)

Ahora desde Millonarios esperan enviarle un mensaje contundente a todos los equipos, puesto que, el club tiene plena confianza en Cuadrado y harán de él su abanderado. El jugador comenzó como titular el partido y también es el nuevo capitán.

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El DIM nunca le hizo una oferta a Cuadrado

El DIM estuvo muy cerca de fichar a Juan Guillermo Cuadrado, es más el club fue de los primeros en relacionarse con su futuro. Sin embargo, el fichaje no se dio y el jugador acabó llegando a Millonarios. El ‘Panita’ dio sus primeros pasos como profesional en Medellín, por eso el “traidor”.

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