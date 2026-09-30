Bombazo: Ponen a Keylor Navas en planes de dos grandes de la Liga BetPlay

Keylor Navas sería uno de los fichajes más sonados para la siguiente temporada en la Liga BetPlay con dos interesados para el 2027.

Keylor Navas podría convertirse en el fichaje estrella de la Liga BetPlay para 2027, con dos grandes del fútbol colombiano siguiendo de cerca la posibilidad de contar con el histórico arquero costarricense. En una de las informaciones que más viral se ha hecho en los rumores de mercado.

Los interesados serían Independiente Medellín y Junior de Barranquilla, clubes que, según versiones de medios locales, habrían realizado sondeos para conocer la situación del arquero. Por ahora no existiría una oferta formal, pero ambos equipos estarían atentos a su futuro.

Uno de los principales obstáculos sería el aspecto económico. Navas tendría un salario cercano a los 2,5 millones de dólares por temporada en Pumas de México y buscaría mantener una cifra similar en caso de cambiar de equipo, un monto que representa un importante esfuerzo para cualquier club de la Liga BetPlay.

El costarricense tiene contrato con Pumas hasta junio de 2027, además de una opción para extenderlo por una temporada más. Sin embargo, si no llega a un acuerdo para renovar antes de enero, podría comenzar a negociar como agente libre con otros clubes de cara al mercado de mitad de año.

Navas lleva aproximadamente un año en Pumas, después de construir una extensa carrera en Europa. El arquero defendió, entre otros, los colores de Real Madrid y Paris Saint-Germain, además de conquistar múltiples títulos internacionales y convertirse en uno de los porteros más reconocidos de Costa Rica.

Keylor Navas – Pumas de la UNAM. Foto: Getty.

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En resumen