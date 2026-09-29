Juan Guillermo Cuadrado finalmente tendrá sus primeros minutos en Millonarios para esta temporada. El colombiano al final saldrá a la cancha y por coincidencias de la vida es justamente contra el DIM contra el equipo con el que debutará. Ahora se reveló la primera responsabilidad que le dieron al jugador.

Millonarios confirmó que Juan Guillermo Cuadrado será titular en el partido ante el DIM y que será el capitán de Millonarios. Por lo cual, el club muestra el nivel de confianza que tienen en Cuadrado y lo que esperan de él en este ciclo con el club ‘Embajador’.

El DIM quiso fichar a Juan Guillermo Cuadrado

El DIM estuvo muy interesado en hacerse con el fichaje de Juan Guillermo Cuadrado durante el mercado de fichajes. El delantero colombiano no acabó llegando al club con el que dio sus primeros pasos en el fútbol por temas económicos.

Cuadrado capitán de Millonarios. (@MillosFCoficial)

Los hinchas tuvieron que esperar por dos fechas para ver a Juan Guillermo Cuadrado jugando en Colombia con Millonarios. Aunque el jugador estuvo listo para el partido ante Atlético Nacional, se quedó fuera de dicho encuentro por decisión de Alberto Gamero.

El contrato de Juan Guillermo Cuadrado con Millonarios

Juan Guillermo Cuadrado firmó con Millonarios un acuerdo hasta mediados de la temporada 2027. En el club tienen importantes expectativas de jugar Copa Libertadores en el 2027 para contar con más tiempo con el ‘Panita’.

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