¡Última hora! Leonel Álvarez no llegará a Once Caldas por este motivo

Este miércoles 30 de septiembre de 2026 el nombre de Leonel Álvarez sonó muy fuerte para llegar a Once Caldas, incluso se habló de que ya había un acuerdo entre ambas partes. Sin embargo, la llegada del entrenador ha quedado en pausa por este motivo.

Varios periodistas reportaron que Leonel Álvarez tenía un acuerdo de palabra para llegar a Once Caldas, sin embargo, esto se terminó cayendo poco después. Hay un gran motivo que aleja a las dos partes, y serían los temas económicos que impiden su fichaje.

Por lo cual, Once Caldas habría tomado la decisión, según Juan Felipe Cadavid, de mantener en el cargo a Panelo junto a Samuel Vanegas hasta final de año. Serán los encargados de terminar la temporada con el Once, y el nuevo proyecto comenzará en 2027.

Leonel Álvarez no tiene equipo tras su salida de Bucaramanga y el entrenador viene sonando para diferentes clubes, pero no ha concretado el fichaje con ninguno. No se descarta que vuelva a tener un nuevo equipo para la siguiente temporada en el extranjero.

Leonel Álvarez también pasó por Ecuador. (Foto: @CSEmelec)

Once Caldas atraviesa un momento de recambio a la interna del club y el perfil de nuevo director técnico se viene imponiendo, desde hace ya varios meses. Los hinchas también piden un cambio para un equipo que en este torneo clausura marcha en el décimo lugar.

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La gran deuda con Leonel Álvarez en Ecuador

Mientras no tiene equipo, Leonel Álvarez también tiene un juicio abierto en Ecuador, donde en Emelec, su ex equipo, el entrenador fue despedido a inicios de 2025 y ahora se mantiene una deuda millonaria entre las partes. Le deberían más de 600.000 dólares.

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