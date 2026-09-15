James Rodríguez “ignoró” a estos técnicos en el anuncio de su retiro de la Selección Colombia

James Rodríguez no incluyó a estos dos entrenadores en su despedida de la Selección Colombia.

Este martes 15 de septiembre de 2026 será recordado como el día en que James Rodríguez se retiró de la Selección Colombia. El 10 hizo un emotivo video para despedirse de los aficionados y del equipo, pero en el que se notó que se olvidó de dos técnicos.

En el video del anuncio de su retiro, James Rodríguez agradece a todos los cuerpos técnicos que lo dirigieron en la Selección Colombia, sin embargo, en la gráfica del video solo aparecen Néstor Lorenzo y José Pekerman, con los que mejor rendimiento tuvo.

Los técnicos que “ignoró” James Rodríguez en su despedida de Colombia

Los dos principales ausentes en el video del retiro de James Rodríguez fueron Reinaldo Rueda y Carlos Queiroz, con ambos trabajó rumbo al Mundial de 2022, donde no clasificó. Además, siempre se especuló que su relación con estos entrenadores no fue la mejor.

Con el adiós de James Rodríguez también se marca el comienzo de una nueva era en la Selección. El histórico capitán viene siendo protagonista con el equipo ‘Cafetero’ desde 2011. Ahora con su ausencia, hay varios cambios que se esperan en el equipo nacional.

Los números de James Rodríguez con la Selección Colombia

James Rodríguez con la Selección Colombia jugó un total de 131 partidos entre todas las competencias, y a lo largo de toda su carrera. Marcó 31 goles y dio 43 asistencias. Ha sumado en cancha más de 5.000 minutos. Fue subcampeón de la Copa América 2024 y goleador del Mundial 2014.

Publicidad

Encuesta¿James Rodríguez debió incluir a estos técnicos en su despedida? ¿James Rodríguez debió incluir a estos técnicos en su despedida? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: