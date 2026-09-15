Decían que no se querían: Así reaccionó Juan Guillermo Cuadrado al retiro de James de la Selección Colombia

¡Sepultó los chismes! Decían que no se querían, pero así reaccionó Juan Guillermo Cuadrado al adiós de James Rodríguez de la Selección Colombia.

Se sentó frente a una cámara, tomó una bocanada profunda de aire y anunció el retiro de la Selección Colombia. James Rodríguez no va más con la ‘Tricolor‘ y Juan Guillermo Cuadrado, con quien decían que no se querían, no dudó en reaccionar al emotivo anuncio.

“Llegó el momento. Gracias por cada partido, cada alegría, cada lágrima y cada sueño compartido. Defender los colores de la Selección Colombia fue uno de los mayores honores de mi vida. Gracias, Colombia. Para siempre”, publicó James en el video que anunció su retiro de la ‘Tricolor’ y la reacción de Cuadrado no iba a tardar en llegar.

Desde la Copa América 2021 se instaló la narrativa de que James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado no se querían porque el volante, sin la presencia del ’10’ en el torneo, dijo “nadie es más que todo el equipo, porque cuando estamos unidos, creo que somos más fuertes. Y si alguien se sale de ese planteamiento del profe Rueda, creo que va a ser mucho más difícil. Cuando estamos unidos somos más fuertes”. Sin embargo, la reacción al retiro del ’10’ de la Selección Colombia iba a terminar de aclarar este asunto.

Así reaccionó Cuadrado al retiro de James Rodríguez de la Selección Colombia

James y Cuadrado en la Selección Colombia. (Foto: Getty)

Una nueva muestra de que la relación fue, es y será buena llegó… James anunció que se retiró de la Selección Colombia y en la publicación que hizo en Instagram sobre esta decisión apareció una reacción positiva de Cuadrado. “Mi 10 leyenda histórico”, publicó Juan Guillermo.

Reacción de Cuadrado al retiro de James de la Selección. (Foto: IG / @jamesrodriguez10)

Publicidad

Juan Guillermo Cuadrado aclaró que no le apuntó a James Rodríguez con sus declaraciones

Con el revuelo que se formó por aquel entonces, Juan Guillermo Cuadrado prefirió salir en redes sociales para aclarar que no le apuntó a James Rodríguez con sus declaraciones. “Les pido el favor que no tergiversen las cosas, mis palabras nada tienen que ver con James. Él más que un compañero, es un amigo. Esperamos a James nuevamente en la Selección”, señaló ‘El Panita’ el 15 de junio de 2021.

Encuesta¿Cuál fue la Copa América de la polémica que armaron entre James y Cuadrado? ¿Cuál fue la Copa América de la polémica que armaron entre James y Cuadrado? YA VOTARON 0 PERSONAS

En resumen