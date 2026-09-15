La FIFA también reacciona al retiro de James Rodríguez de la Selección Colombia con este mensaje

La FIFA también le dejó un claro mensaje a James Rodríguez, después de que el 10 se retirara de la Selección Colombia.

James Rodríguez ha causado todo tipo de reacción en el mundo del fútbol después de que el volante se retirara de la Selección Colombia. El 10 puso triste a muchos aficionados, mientras que otro que también reaccionó para con el colombiano fue la FIFA.

La FIFA estuvo muy atenta a James Rodríguez y a su retiro de la Selección Colombia. El jugador de Atlético Nacional jugó 2 mundiales, en 2014 fue el goleador del torneo, mientras que en 2026 llevó a Colombia hasta los octavos de final, cuando cayó eliminado.

La reacción de la FIFA a James Rodríguez

En sus cuentas oficiales, la FIFA dedicó varios mensajes a James Rodríguez, algunos de los más destacados fueron: “James Rodríguez, un legado eterno” y “Una estrella de la Copa Mundial de la FIFA. Gracias James“, escribió la FIFA sobre el adiós del 10.

James vivió su gran momento con la Selección Colombia en el Mundial 2014, cuando fue el goleador del torneo, y poco después de ese gran torneo acabó fichando por el Real Madrid. En el último Mundial no tuvo un gran rendimiento, y es que venía sin gran regularidad tampoco.

Las estadísticas de James Rodríguez con la Selección Colombia

James Rodríguez con la Selección Colombia jugó un total de 131 partidos entre todas las competencias, y a lo largo de toda su carrera. Marcó 31 goles y dio 43 asistencias. Ha sumado en cancha más de 5.000 minutos. Fue subcampeón de la Copa América 2024 y goleador del Mundial 2014.

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