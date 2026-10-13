El sorpresivo club en el que ponen a James Rodríguez en el 2027

James Rodríguez vive sus primeros meses como jugador de Atlético Nacional y ya lo ponen en un nuevo club para el 2027.

James Rodríguez acaba de llegar a Atlético Nacional, pero su futuro ya genera debate en el fútbol colombiano. Aunque todavía tiene un nuevo desafío por delante, algunos empiezan a preguntarse cuál podría ser su siguiente equipo y, sorpresivamente, apareció una posibilidad dentro de Colombia.

En Win Sports se planteó la opción de que James regresara a Envigado para cerrar su carrera profesional, siguiendo un camino parecido al que contempla Hugo Rodallega, quien ha manifestado su deseo de retirarse con Deportes Quindío.

Por ahora, James no ha manifestado públicamente su intención de volver a Envigado. A lo largo de su carrera, el colombiano ha estado vinculado con equipos importantes y no ha confirmado que quiera terminar su trayectoria en el club antioqueño

Actualmente, James tiene contrato con Atlético Nacional hasta junio de 2027, con una opción de renovación por una temporada adicional si el club decide ejecutarla. Su continuidad dependerá de cómo transcurra esta nueva etapa, en dónde ya es titular luego de solo 2 partidos.

El aspecto económico también sería un obstáculo para un eventual regreso a Envigado. Según las cifras que circulan, el club difícilmente podría ofrecerle más de 300.000 dólares al año, mientras que el salario de James en Atlético Nacional rondaría los tres millones de dólares.

El paso de James Rodríguez por el Envigado

James Rodríguez estuvo dos temporadas en Envigado, dónde fue campeón de la Serie B colombiana, jugando 30 partidos en total y anotando 9 goles. Luego pasó a Banfield de Argentina repitiendo el campeonato local.

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James Rodríguez – Envigado FC.

En resumen