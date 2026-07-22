Alarma en Millonarios: Rodrigo Ureña podría cambiar de club ¿en Liga BetPlay?

Millonarios sigue trabajando en refuerzos para el segundo semestre, pero ahora podría tener que enfrentar una salida complicada. Rodrigo Ureña podría dejar el club para regresar al fútbol de Perú.
Sporting Cristal de la Liga 1 podría ser el próximo equipo de Rodrigo Ureña para la siguiente parte del año. El volante es del gusto de la directiva según el periodista Paúl Pérez.
Ureña es un jugador clave para Fabián Bustos y a los ojos de los hinchas es uno de los pocos que se salva del primer irregular semestre del 2026. Su contrato vigente es hasta el 2027.
En tema de refuerzos Francisco Chaverra, James Aguirre y Daniel Ruiz son los nombres confirmados. Jesús Rivas y Javier Burrai también tienen ofertas firmes del equipo.
Rodrigo Ureña fue parte del Universitario de Perú bicampeón nacional, así como tener un paso por la Selección de Chile en las últimas Eliminatorias Sudamericanas al 2026.
Las salidas confirmadas de Millonarios
De acuerdo a la información de “La Página Embajadora” y también diferentes reportes de prensa, los jugadores que abandonan Millonarios son: Radamel Falcao, Alex Castro, Beckham David Castro, Jorge Hurtado, Guillermo De Amores, Diego Novoa y Juan Carlos Pereira.
Rodrigo Ureña – Universitario.
En resumen
- En Millonarios se encendieron las alarmas ante la posibilidad de que el mediocampista Rodrigo Ureña cambie de club dentro de la Liga BetPlay para el segundo semestre del 2026.
- El volante de contención estaría recibiendo ofertas tentadoras de otro equipo del balompié cafetero, lo que pone en duda su continuidad en la plantilla ‘embajadora’.
- La directiva albiazul evalúa las condiciones de su contrato e intenta frenar su salida para evitar desmantelar una zona clave del esquema del equipo.