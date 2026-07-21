El millonario salario que ganaría James Rodríguez en la Lazio de Italia

El volante colombiano James Rodríguez podría regresar a Europa para jugar con la SS Lazio de Italia y hay detalles de su salario.

James Rodríguez podría regresar a Europa luego de un ciclo irregular en el Minnesota United de la MLS. El interesado es la Lazio de Italia y ya revelan el posible salario que le espera.

Pese a sus temporadas sin brillar y su edad, James Rodríguez no dejaría de ganar menos de cinco millones de euros al año. Este salario es similar al que cobraba en Estados Unidos.

Otros portales apuntan a que su salario incluso sería mayor, ciertamente le vino bien ser convocado a la Selección de Colombia y ser titular en la totalidad de los partidos.

La duda principal que generaba James era su estado físico luego de acumular apenas dos partidos en un semestre entero en la MLS. El club americano nunca pensó en renovar su contrato.

Ofertas de ligas menos competitivas a las de Europa, como México, MLS y Colombia, también han llegado para el volante. Su último paso en Europa fue por el Rayo de España.

Los números de James Rodríguez en el Mundial 2026

James Rodríguez lo jugó todo con la Selección Colombia en el Mundial 2026, pero no pudo ni marcar goles ni dar asistencias, números muy bajos e insólitos para lo que se esperaba del 10. Estuvo en cancha poco más de 300 minutos.

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