Alberto Gamero se salvó de ser despedido y le puso un nuevo apodo a Atlético Nacional

Tras salvar su puesto como DT del Deportivo Cali, Alberto Gamero habló y dejó un apodo para Atlético Nacional que generó reacciones.

Por Julio Montenegro

Alberto Gamero mantuvo su cargo tras el 1-0 de Deportivo Cali a Nacional.
¡Uf! Respiro de alivio para Alberto Gamero. El entrenador del Deportivo Cali estaba caminando por una cuerda floja y Atlético Nacional tenía todo listo para ser el villano de la historia en el fútbol de Colombia. Sin embargo, el técnico samario se salvó de ser despedido, y hasta se dio el lujo de ponerle un nuevo apodo al equipo ‘Verdolaga’.

Deportivo Cali llegaba a la séptima fecha de la Liga Colombiana I-2026 con siete puntos que solo había logrado en condición de local. Fuera del estadio Palmaseca, los dirigidos por Gamero suman tres derrotas que encendieron las alarmas.

Según el periodista Carlos Orduz, de ESPN, un dirigente del Deportivo Cali le dijo que si perdían ante Atlético Nacional, la continuidad de Alberto Gamero sería evaluada. Además, el también comunicador Julián Capera añadió que la directiva del equipo ‘Azucarero’ habló con el técnico sobre cómo sería su indemnización si lo despedían.

El apodo que Gamero le puso a Nacional tras no ser depedido del Cali

Alberto Gamero le volvió a ganar a Atlético Nacional. (Foto: Vizzor Image)

Luego de la victoria 1-0 de Deportivo Cali ante Nacional, Gamero no solo conservó su puesto como entrenador, también se animó a ponerle un nuevo apodo al equipo ‘Verdolaga’ por su nivel. “Partido bonito, partido lindo contra un gran rival como lo es Nacional. Me parece que el equipo hizo cosas para competir, hizo cosas para saber y entender que hay un buen equipo y jugamos mano a mano”, afirmó el técnico de los azucareros.

Alberto Gamero es la pesadilla de Atlético Nacional: sus números

Les tiene tomada la medida. Alberto Gamero le volvió a ganar como entrenador a Atlético Nacional y ratificó lo bien que le va ante el equipo paisa. Cuando dirígia a Deportes Tolima, el saldo fue de 10 victorias, cinco empates y seis derrotas, mientras que el saldo como DT Millonarios fue de siete triunfos, ocho empates y cuatro caídas.

¿Cuántas derrotas llevan Alberto Gamero y Deportivo Cali como visitantes en la Liga Colombiana I-2026?

En resumen

  • Alberto Gamero definió a Atlético Nacional como un “gran rival” tras la victoria 1-0.
  • El técnico calificó el encuentro contra el equipo ‘Verdolaga’ como un “partido bonito” y lindo.
  • Gamero afirmó que su equipo jugó “mano a mano” para competir ante el nivel de Nacional.
Julio Montenegro
