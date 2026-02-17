Mientras Vinicius Jr. gana 25 millones de euros en Real Madrid, el salario de Gianluca Prestianni en Benfica

Fueron los dos grandes protagonistas del inicio de los dieciseisavos de final de la Champions League 2025-26. Vinicius Jr. y Gianluca Prestianni se vieron involucrados en un escándalo de un supuesto insulto racista, así que fue inevitable hacer la comparación de la gran diferencia de salarios que tienen en Real Madrid y Benfica, respectivamente.

El partido estaba por reanudarse luego de un golazo de Vinicius Jr. y los jugadores de Benfica habían quedado bastante calientes porque el extremo de Real Madrid celebró bailando con el banderín del tiro de esquina al frente de los hinchas. En ese momento, Prestianni se cubrió la boca con la camiseta y algo le dijo al jugador brasileño.

Vinicius Jr. fue corriendo a la posición del árbitro François Letexier, señaló a Gianluca Prestianni y lo acusó de insultarlo de manera racista diciendo “mono”. En ese momento, se activó el protocolo FIFA contra el racismo, el encuentro se paró por varios minutos y la polémica empezó en 3, 2, 1…

Esto dijeron Vinicius Jr. y Gianluca Prestianni del escándalo racista

Vinicius Jr. acusó a Prestianni de insultarlo. (Foto: Getty Images)

Mientras Vinicius Jr. publicó una historia en Instagram en la que afirmó que “los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan ponerse la camisa en la boca para demostrar lo débiles que son“, Prestianni le respondió por el mismo medio diciendo que “quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinicius Júnior, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado. Jamas fui racista con nadie y lamento las amenazas que recibí de jugadores del Real Madrid”. ¿Quién dice la verdad?

Comparación de salarios entre Vinicius Jr. y Gianluca Prestianni

A la espera de saber quién de los dos dice la verdad, la certeza que hay es la gran diferencia de salarios. Mientras Vinicius Jr. gana 25 millones de euros en Real Madrid, Gianluca Prestianni cobra 24.3 millones menos de lo que gana el extremo brasileño. El jugador argentino tiene un sueldo anual de 700.000 euros en Benfica, según el portal experto ‘Capology’.

