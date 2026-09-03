Por eso no lo quiere nadie: la insólita marca de James Rodríguez que aleja a todos los clubes

James Rodríguez tiene una marca insólitas en este 2026, que hace que los clubes ni intenten su fichaje.

James Rodríguez se quedó sin chances de entrar a jugar en las grandes Ligas de Europa en este mercado de fichajes. El colombiano ya no fichará por ningún equipo de estos países, pero ahora revelan otro dato insólito que acompaña a este mal momento.

Según la revelación de Diario AS Colombia, James Rodríguez en este 2026 ha jugado más minutos con su selección que con el club donde estuvo el primer semestre. El colombiano se mudó al Minnesota de la MLS a comienzos de año, pero no pudo jugar casi nada.

Los minutos de James Rodríguez en este 2026 entre Selección y Club

Es totalmente insólito descubrir que un jugar de alto nivel como James Rodríguez, ahora tenga menos minutos con su equipo que con su país. En este año así se reparte el tiempo de juego del colombiano:

Club (Minnesota): 274 minutos en 8 partidos

Selección Colombia: 549 minutos en 9 partidos

Este dato también se suma al contexto de la carrera de James Rodríguez, el club donde más partidos jugó fue en el Real Madrid, con 125 encuentros. Pero en toda su carrera ya ha jugado más partidos con la Selección Colombia sumando 131 partidos, algo muy poco probable en los jugadores de hoy en día.

James Rodríguez ha jugado más en la Selección Colombia que en clubes en este 2026. (Foto: GettyImages)

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Los equipos interesados en James Rodríguez

En este mercado de fichajes, James Rodríguez estuvo sonando para equipos como América, Atlante, Corinthians, Corum de Turquía, entre otros. No obstante, todavía no se ha concretado nada y el 10 colombiano sigue sin minutos en toda la temporada.

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