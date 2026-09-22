Desde Atlético Nacional encienden las alarmas con James Rodríguez: “Él está incómodo…”

James Rodríguez enciende las alarmas en Atlético Nacional a poco de tener que jugar contra Millonarios.

James Rodríguez encendió todas las alarmas en Atlético Nacional después de que se revelara una incomodidad física en el jugador. Todo esto a poco de tener que jugar contra un rival que viene amargando toda la temporada de Nacional, Millonarios.

La alarma la encendió Lucas González, el entrenador de Atlético Nacional, quien confesó que ahora mismo James es duda para jugar contra Millonarios en la siguiente jornada.

“Tengo alguna duda todavía con James para el jueves contra Millonarios. Él se encuentra incómodo desde el punto de vista de salud, no sé si será un virus, pero en el entrenamiento de este martes no ha estado ciento por ciento. Si se siente bien, estará”, comentó el entrenador.

Por lo cual, James Rodríguez ahora mismo es una gran duda para el encuentro ante Millonarios y el fichaje de la temporada en Colombia justamente se podría perder el duelo que esperan los hinchas. Por otro lado, Juan Guillermo Cuadrado sí podría jugar ese partido.

Por otro lado, se debe recordar que James Rodríguez apenas y llegó a Atlético Nacional hace pocas semanas. El jugador fue presentado y a los pocos días ya estaba debutando en Medellín. Por lo cual, es normal que ahora mismo el futbolista se muestre cansado y poco adaptado.

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Los números de James Rodríguez en Atlético Nacional

Con la camiseta de Atlético Nacional, James Rodríguez ha jugado un total de 2 partidos y no ha marcado ni goles ni ha dado asistencias. Apenas lleva en cancha 76 minutos. Las siguientes horas serían determinantes para saber si James juega o no contra Millonarios.

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