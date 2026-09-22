No aparece en Medellín y ahora, Jackson Martínez es visto en este equipo.

Jackson Martínez fue el último gran fichaje que se anunció en la misma jornada en la que James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado regresaban a Colombia. El delantero colombiano suponía un gran salto de calidad para el Independiente Medellín, sin embargo, todavía no llega al país ni se integra al equipo.

Mientras jugadores como James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado rápidamente llegaron a Colombia tras su fichajes por sus respectivos equipos, Jackson Martínez aún no reporta con el DIM. El colombiano todavía no ha sido ni presentado ante los hinchas.

Jackson Martínez aparece en este equipo

La polémica ahora llega porque Jackson Martínez apareció en las cuentas oficiales del Porto. El club detalló que el evento con el delantero se dio el pasado jueves, pero de igual manera el jugador todavía no aparece en el DIM para los entrenamientos y ponerse a punto para lo que queda de temporada.

Se trató de una visita de los nuevos refuerzos de Porto al museo del club y una conversación con las leyendas. Jackson Martínez vivió sus mejores momentos en Europa con los colores del Porto, no obstante, ya muchos se impacientan con no verlo en Colombia.

El contrato de Jackson Martínez en el DIM

El DIM le armó a Jackson Martínez un contrato por esta temporada, el ‘Poderoso’ lo firmó hasta finales de 2026. Por lo cual, sorprende que siendo anunciado el 11 de septiembre, el goleador aún no esté en el país para ayudar a su equipo y ponerse a punto.

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