Millonarios confirma una baja muy delicada antes de jugar contra Atlético Nacional

Millonarios visita a Atlético Nacional con Juan Guillermo Cuadrado como opción, pero con una baja muy delicada.

Este martes 22 de septiembre de 2026 Millonarios confirmó una baja muy delicada para jugar contra Atlético Nacional en la Liga BetPlay. El equipo ‘Embajador’ se medirá a uno de sus rivales más importantes en este año, sin uno de sus mejores jugadores.

Mediante un comunicado oficial, Millonarios le reveló a la hinchada que Rodrigo Contreras no estará disponible para jugar contra Atlético Nacional. “Se confirmó que Rodrigo Contreras presenta una lesión muscular del bíceps femoral de la pierna izquierda”, avisó el club.

Con esto se da por confirmado que el jugador no estará listo para jugar contra Nacional y ahora mismo es una duda su presencia en los siguientes partidos de la temporada. En la misma situación también se encuentra, Mateo García, que también tiene una lesión que lo saca del encuentro.

“Ambos jugadores ya iniciaron su proceso de recuperación y su incapacidad estará determinada de acuerdo con su evolución“, terminó Millonarios en su comunicado.

Rodrigo Contreras venía siendo titular en Millonarios. (Foto: GettyImages)

Contreras no está teniendo el mejor de los semestres con Millonarios y es que las lesiones lo vienen complicando. El delantero no ha podido todavía ayudar a Gamero y de momento seguirá siendo baja cuando más lo necesitaba el equipo para los partidos claves.

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Los jugadores que recuperó Millonarios para jugar contra Nacional

En su largo comunicado, Millonarios también le dio una noticia positiva a los hinchas, y es que el club tiene a disposición a diferentes jugadores que ya se recuperaron. “Leonardo Castro, Samuel Martín, Jorge Arias y Leonai Souza ya se encuentran disponibles y entrenando con el equipo profesional”, finalizó Millonarios.

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