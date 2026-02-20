La Selección Colombia tendrá en marzo sus últimos partidos comprobatorios previo a enfrentar el Mundial 2026, y los hinchas empiezan a especular sobre los jugadores que estarán en la lista de Néstor Lorenzo, así como los descartados. El año anterior había dos jóvenes elementos que pintaban para estar pero hoy parece que quedarán fuera definitivamente.

Neyser Villarreal y Marino Hinestroza eran figuras de Millonarios y Atlético Nacional respectivamente y la selección colombiana sub 20 para Villarreal, y muchos hinchas los pedían al menos como alternativas para el DT. Hoy su realidad es distinta.

Ambos se fueron al fútbol brasileño, Neyser Villarreal apenas ha jugado 97 minutos desde su fichaje en noviembre, así como se ha visto marcado por las lesiones. Hinestroza fichó por Vasco Da Gama pero el extremo de 23 años apenas ha jugado 79 minutos.

Sin continuidad, es muy díficil que Néstor Lorenzo los lleve al Mundial, de hecho hasta James Rodríguez, referente de la ‘Tricolor’, fue advertido de que debía encontrar equipo para ser considerado.

Neyser Villarreal jugó 15 partidos en el 2025 antes de dar el salto a Brasil, Hinestroza en cambio jugó 56 partidos, una cantidad considerada alta para un jugador de 23 años.

¿Cuál es el grupo que le tocó a Colombia para el Mundial 2026?

Así quedó el Grupo K de Colombia:

Portugal

República Democrática del Congo, Jamaica o Nueva Caledonia

Uzbekistan

Colombia

Hinestroza ya sabe lo que es jugar con la Selección Colombia. Foto: Getty

