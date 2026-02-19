Los hinchas colombianos también esperan el arranque de la MLS para ver a James Rodríguez debutando con el Minnesota United de Estados Unidos, y cuando se haga, podría haber una sorpresa.

Desde el propio club revelaron las posiciones en las que tienen pensado usar al colombiano. Manny Lagos, director deportivo del Minnesota United, dio detalles y dijo que veía a James jugando como un ‘falso 9’, como un extremo por derecha o como un volante creativo.

Estos puestos no son ajenos a James, ya que en Everton, Real Madrid y Bayern Múnich jugó en varias posiciones, sin embargo su puesto habitual en las últimas temporadas y en la Selección ha sido de ’10’.

James Rodríguez estuvo varios meses sin equipo desde que dejó Club León en diciembre pero ya encontró equipo y se pone a punto para el arranque de la MLS y llegar de mejor forma al Mundial con la Selección Colombia.

El Minnesota debuta este sábado con el Austin FC pero hay dudas sobre si el DT lo pondrá o no, dependiendo de si la pretemporada puso a punto al ex volante de los gigantes de Europa.

El debut de James Rodríguez en la MLS se podría retrasar por este motivo

Minnesota United FC debuta en la MLS 2026 contra Austin FC el sábado 21 de febrero a las 8:30 P.M. (hora colombiana) y la presencia de James Rodríguez depende de si le llegan tanto la visa P-1 como el certificado de transferencia internacional (ITC).

James Rodríguez – Selección Colombia. Foto: Getty

