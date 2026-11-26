Uno de los jugadores que ya demostró que no se quiere ir de Junior, ahora se metió en planes de Millonarios para 2027.

Millonarios está activo en el mercado de fichajes para la temporada 2027 y aunque está peleando todavía en los cuadrangulares finales, el club se mueve por diferentes jugadores ya. Ahora los focos estarían apuntando a un jugador de Junior que ya demostró que no se quiere ir del club.

De acuerdo a la información que trasciende en Colombia, Millonarios estaría muy interesado en el fichaje de Jannenson Sarmiento. El volante colombiano también sonó para fichar por Deportes Tolima en un gran intercambio, pero el jugador se negó.

Jannenson Sarmiento no contó para Junior en esta recta final de campeonato, pero el jugador todavía tiene contrato con el club. Por lo cual, debe llegar a un acuerdo con el equipo para salir si es que finalmente no entra en planes de Jorge Bava.

No es el primer jugador de Junior que le interesa a Millonarios, puesto que, el equipo ‘Embajador’ puso sus ojos en el ‘Tiburón’ con varios futbolistas que pueden cambiar de vereda.

Jannenson Sarmiento todavía no quiere irse de Junior. (Foto: @JuniorClubSA)

Millonarios ahora mismo está en el grupo B del cuadrangular final con importantes expectativas de dar un salto a la final. No obstante, Alberto Gamero ya se mueve por armar su propia plantilla, puesto que, la que dirige ahora mismo no la construyó él.

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Las estadísticas de Jannenson Sarmiento en esta temporada

Jannenson Sarmiento en esta temporada con Junior apenas ha jugado 1.274 minutos en 30 partidos y solo ha marcado 1 gol. El futbolista tiene firmado un contrato hasta 2028 y de momento no hay mucha apertura de su parte para irse a otro club.

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