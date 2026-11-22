Boca Juniors acaba de coronarse campeón de la Copa Sudamericana con Álvaro Montero y Sebastián Villa titulares. Tras el festejo toca pensar en los torneos locales mientras hay rumores sobre el futuro de ambos.
Ambos tienen contrato vigente con la institución y Boca no estaría pensando en una venta. Aunque en las últimas semanas trascendió interés del exterior por uno de ellos.
RCN Deportes de Colombia informó que Álvaro Montero, cuyo contrato es hasta el 2030, tenía sondeos de Europa, su precio de salida si es que se da, rondaría los 8 millones de dólares, el doble de lo que pagaron a Vélez.
En el caso de Sebastián Villa recién llegó en julio 2026 y firmó un contrato de cuatro temporadas, hasta el 2030. Pagaron 6.5 millones y hoy no costaría menos de 10 millones.
Álvaro Montero alzó su segundo trofeo con Boca tras haber conquistado el campeonato de tabla anual en Argentina, Sebastián Villa por su parte ya tiene nueve títulos.
Los títulos que Álvaro Montero y Sebastián Villa aún pueden ganar en Boca Juniors
Sebastián Villa y Álvaro Montero aún pueden llevarse la Copa Argentina y el torneo Clausura este 2026, lo que les permitiría cerrar el año con cuatro títulos en el Xeneize.
Álvaro Montero y Sebastián Villa celebrando la Copa Sudamericana. Foto: Getty.
En resumen
- Hasta 2030 tienen contrato vigente Álvaro Montero y Sebastián Villa con Boca Juniors.
- 8 millones de dólares rondaría el valor de salida del guardameta colombiano hacia Europa.
- 10 millones de dólares es el costo mínimo actual del extremo Sebastián Villa.