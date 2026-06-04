Así o más incómodo: La reacción de James Rodríguez cuando le pidieron una foto con Gustavo Petro

¿Frialdad calculada o la foto más forzada del año? Mira la polémica e incómoda reacción de James Rodríguez al tener que posar junto a Petro.

De princio a fin no se le notó incómodo… ¿Algún motivo en especial? James Rodríguez fue el jugador que más se llevó las miradas durante la entrega del pabellón nacional (bandera) por parte de Gustavo Petro a la Selección Colombia, y cuando le pidieron tomarse una foto con el presidente y los demás jugadores, la incomodidad salió a flor de piel.

Petro sacó la bandera, se la entregó al entrenador Néstor Lorenzo y a Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, y apareció de fondo la imagen de James hablando con Daniel Muñoz. ¿Qué se estarían diciendo?

Luego, James Rodríguez fue enfocado mientras Gustavo Petro le daba un mensaje a toda la Seleccion Colombia y su cara lo dijo todo… Mirada el horizonte y sin gestos de aprobación. ¿Faltaba algo más? Sí, el momento de tomarse la fotogaría con el presidente de Colombia.

James y su reacción cuando le pidieron una foto con Gustavo Petro

James Rodríguez y Gustavo Petro. (Foto: X / @UltimaHoraCR)

Lejos de lo que dicta el protocolo con el capitán del equipo en primera fila tomando la bandera y junto al presidente, la reacción de James cuando le pidieron tomarse una foto con Gustavo Petro, el pabellón nacional y los demás jugadores de la Selección Colombia fue quedarse en la última fila y casi no se ve en la fotografía.

James en la foto de la Selección Colombia con Gustavo Petro. (Foto: X / @petrogustavo)

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El mensaje de James Rodrígez para acabar con el conflicto entre De la Espriella y Cepeda por la Selección Colombia

En medio del conflicto en el que andan los candidatos presidenciales Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella por el uso de la camiseta de la Selección Colombia antes de la segunda vuelta presidencial 2026 (21 de junio), James apareció con el mensaje perfecto: “Con la ilusión de siempre y el objetivo de hacer historia! Gracias por su respaldo constante. ¡La Selección Colombia es de todos!”.

Encuesta¿A quiénes de la selección le entregó Petro la bandera de Colombia? ¿A quiénes de la selección le entregó Petro la bandera de Colombia? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis

James Rodríguez se ubicó en la última fila para la foto con el presidente.

se ubicó en la última fila para la foto con el presidente. Gustavo Petro entregó el pabellón nacional a Néstor Lorenzo y a Ramón Jesurún.

entregó el pabellón nacional a Néstor Lorenzo y a Ramón Jesurún. Daniel Muñoz conversó con James Rodríguez de fondo durante la ceremonia protocolaria oficial.