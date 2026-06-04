Radamel Falcao eligió su favorito para el Mundial 2026 y esto dijo de Colombia: “Son expertos en…”

El 'Tigre' fue presentado como comentarista de ESPN y fue allí donde entregó su pronósitico para el Mundial 2026.

Tras quedar fuera de la nómina definitiva de Colombia para el Mundial 2026, el histórico delantero Radamel Falcao iniciará una nueva etapa durante la Copa del Mundo.

El máximo goleador de la ‘Tricolor’ con 38 conquistas fue presentado como uno de los grandes fichajes de ESPN para la cobertura de la cita planetaria y de inmediato entregó su primer análisis de cara al torneo.

Durante una conversación con el periodista Andrés Marocco, el atacante de Millonarios se refirió a las opciones de Colombia y llamó a no ponerse límites.

“Déjalos favoritos a los demás, que ellos tengan la presión. No nos pongamos techo, porque tú haces una buena fase de grupos, encuentras un camino donde es bueno, benévolo y de pronto te encuentras en un lugar que no te lo esperas”, señaló sobre las posibilidades del combinado cafetero.

Radamel Falcao no jugará el Mundial 2026 y será comentarista de ESPN Getty Images).

Sin embargo, Falcao sí se animó a poner sobre la mesa a los principales candidatos para levantar la Copa del Mundo. “Por los momentos Francia, España también llega muy bien, y Argentina es Argentina, saben competir mucho, son expertos en competiciones, así no estén en un buen momento, así que no hay que descartarlos”, afirmó.

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Respecto a su rol como comentarista en la cadena internacional, el ‘Tigre’ admitió que trabajará “desde una perspectiva quizá analizando más el juego que la crítica y demás, creo que es algo que me emociona. Lo trataré de disfrutar al máximo y de expresarle de la manera más fácil a la gente para que pueda entender un poco de lo que hablan los jugadores también”.

"Voy a analizar más el juego que hacer la crítica"@FALCAO y el estilo que tendrá en #ESPNMundial cuando comente a la Selección Colombia



Mano a mano con @andresmarocco #FIFAWorldCup



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En síntesis…

Nuevo rol televisivo: Tras quedar fuera de la nómina de Colombia, Radamel Falcao fue presentado como fichaje de ESPN para comentar el Mundial desde una perspectiva analítica y sin críticas.

Tras quedar fuera de la nómina de Colombia, Radamel Falcao fue presentado como fichaje de ESPN para comentar el Mundial desde una perspectiva analítica y sin críticas. Sin techos para Colombia: El delantero de Millonarios aconsejó quitarle presión a la selección colombiana y dejarle el favoritismo a otros, llamando al equipo a no ponerse límites en el torneo.

El delantero de Millonarios aconsejó quitarle presión a la selección colombiana y dejarle el favoritismo a otros, llamando al equipo a no ponerse límites en el torneo. Candidatos al título: El “Tigre” eligió a Francia y España por su gran nivel actual como los principales aspirantes, sumando a Argentina por su probada experiencia para competir.