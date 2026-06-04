James Rodríguez le negó una foto a la hija del presidente Gustavo Petro: Su reacción

Descubre cómo James Rodríguez le negó una foto a la hija del presidente Gustavo Petro y conoce cuál fue su polémica e inmediata reacción.

La Selección Colombia aceptó recibir el pabellón nacional de la mano de Gustavo Petro, pero la imágenes del evento hablaron por sí solas. Cuando James Rodríguez subió a recibir un regalo ignoró a la hija menor del presidente cuando le pedió una foto.

¿Era necesario realizar el evento si los jugadores no estaban de acuerdo? La Selección Colombia se vio involucrada en la elección presidencial 2026 luego de que el candidato Iván Cepeda se quejara porque su contricante electoral, Abelardo de la Espriella, usó la camiseta de la ‘Tricolor’ luego de los resultados de la primera vuelta.

Y ahí no paró todo… La Federación Colombiana de Fútbol se pronunció y dijo que no podía prohibirle a De la Espriella el uso de la camiseta de la Selección Colombia. Además, el bus de la ‘Tricolor’ fue retenido por algunos seguidores de Iván Cepeda para pegarle publicidad sobre el candidato del ‘Pacto Histórico’.

La reacción de James cuando la hija de Petro le pidió una foto

El encuentro de James con Antonella Petro. (Foto: X / @RTVCnoticias)

En medio de este clima tenso político – deportivo, Gustavo Petro le entregó el pabellón nacional (bandera) al entrenador Néstor Lorenzo en el Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM). Durante este evento, los jugadores pasaron a recibir un regalo por parte del presidente y cuando Antonella Petro vio a James Rodríguez no dudó en decirle: “¿James, te puedo pedir una foto?”. La reacción del ’10’ habló por sí sola… ¡Video!

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¿James Rodríguez tiene alguna inclinación en la elección presidencial de Colombia 2026?

Si se trata de cercanía, James Rodríguez tendría una inclinación hacia Abelardo de la Espriella, ya que el mismo candidato contó que fue abogado del jugador. Incluso, María del Pilar Rubio, la mamá del capitán de la Selección Colombia, votó en primer vuelta por De la Espriella.

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