El frío saludo de Luis Díaz a Gustavo Petro tras la polémica entre Iván Cepeda y la Selección Colombia

¿Postura política o simple protocolo? Conoce el frío saludo de Luis Díaz al presidente Petro tras el escándalo del bus de la Selección.

¿No fue casualidad? Los jugadores y cuerpo técnico de la Selección Colombia acudieron al Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM) para recibir el pabellón nacional (bandera) de parte de Gustavo Petro y una de las imágenes que más llamó la atención fue el frío saludo entre Luis Díaz y el presidente colombiano. ¡Video!

#Deportes l PRESIDENTE PETRO ENTREGA DETALLE A LOS 26 FUTBOLISTAS DE LA SELECCIÓN COLOMBIA RUMBO A LA COPA DEL MUNDO 2026



Presidente Petro entrega un detalle que busca motivar a los jugadores de la selección, liderada por James Rodríguez, Luis Díaz y David Ospina, de cara al… pic.twitter.com/EnGBrfYvy0 — RTVC Noticias (@RTVCnoticias) June 4, 2026

En resumen