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El frío saludo de Luis Díaz a Gustavo Petro tras la polémica entre Iván Cepeda y la Selección Colombia

¿Postura política o simple protocolo? Conoce el frío saludo de Luis Díaz al presidente Petro tras el escándalo del bus de la Selección.

Gustavo Petro y Luis Díaz se encontraron antes del Mundial.
© X / @RTVCnoticias y Getty ImagesGustavo Petro y Luis Díaz se encontraron antes del Mundial.

¿No fue casualidad? Los jugadores y cuerpo técnico de la Selección Colombia acudieron al Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM) para recibir el pabellón nacional (bandera) de parte de Gustavo Petro y una de las imágenes que más llamó la atención fue el frío saludo entre Luis Díaz y el presidente colombiano. ¡Video!

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En resumen

  • Gustavo Petro entregó el pabellón nacional a la selección colombiana.
  • Luis Díaz protagonizó un frío saludo con el presidente de Colombia.
  • El encuentro se realizó en el Comando Aéreo de Transporte Militar.
Julio Montenegro
Julio Montenegro
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