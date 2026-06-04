El frío saludo de Luis Díaz a Gustavo Petro tras la polémica entre Iván Cepeda y la Selección Colombia

¿No fue casualidad? Los jugadores y cuerpo técnico de la Selección Colombia acudieron al Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM) para recibir el pabellón nacional (bandera) de parte de Gustavo Petro y una de las imágenes que más llamó la atención fue el frío saludo entre Luis Díaz y el presidente colombiano. ¡Video!
#Deportes l PRESIDENTE PETRO ENTREGA DETALLE A LOS 26 FUTBOLISTAS DE LA SELECCIÓN COLOMBIA RUMBO A LA COPA DEL MUNDO 2026— RTVC Noticias (@RTVCnoticias) June 4, 2026
Presidente Petro entrega un detalle que busca motivar a los jugadores de la selección, liderada por James Rodríguez, Luis Díaz y David Ospina, de cara al… pic.twitter.com/EnGBrfYvy0
En resumen
- Gustavo Petro entregó el pabellón nacional a la selección colombiana.
- Luis Díaz protagonizó un frío saludo con el presidente de Colombia.
- El encuentro se realizó en el Comando Aéreo de Transporte Militar.