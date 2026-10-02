Así quedó Colombia en el ranking FIFA luego de perder contra Paraguay

La Selección de Colombia no pasó del empate contra Paraguay y una nueva igualdad golpea en el ranking FIFA de selecciones.

La Selección Colombia sufrió una derrota por 0-1 ante Paraguay en su segundo amistoso de esta fecha FIFA, resultado que tendrá consecuencias en el ranking FIFA. La caída ante la Albirroja hará que la Tricolor pierda algunos de los puntos que había conseguido en sus últimos partidos.

Colombia se mantendría en el 11.º lugar del ranking mundial, aunque con cerca de siete puntos menos después de la derrota. Pese a la caída, el equipo de Néstor Lorenzo continúa muy cerca del Top 10 y todavía tiene margen para volver a acercarse a ese grupo.

El resultado también pesa por la posición del rival. Paraguay ocupa actualmente el puesto 34, por lo que una derrota ante una selección ubicada más abajo en el ranking representa una pérdida mayor de puntos para Colombia dentro del sistema de la FIFA.

Colombia había conseguido mejorar su situación después de empatar 1-1 con México en el primer amistoso de esta fecha FIFA. Ese resultado le permitió mantenerse en el puesto 11 y acercarse nuevamente a las selecciones que ocupan los primeros lugares del ranking.

A pesar de la derrota ante Paraguay, Colombia continúa como la tercera mejor selección de Conmebol, solamente por detrás de Argentina y Brasil. La próxima actualización oficial del ranking FIFA está prevista para el 7 de octubre, cuando se incorporarán oficialmente los resultados de esta fecha FIFA.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Colombia?

La Selección Colombia cerrará esta fecha FIFA enfrentando a Perú el próximo martes 6 de octubre en Estados Unidos. Será la última oportunidad de Lorenzo para probar variantes antes de cerrar esta serie de amistosos y continuar con la renovación de la Tricolor.

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Ranking FIFA, Colombia puesto 11. Foto: Getty.

En resumen