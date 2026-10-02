La Selección de Colombia enfrentará a Paraguay en su segundo amistoso de fecha FIFA y ya se conocen las opciones para seguirlo.

La Selección de Colombia dejó atrás su amistoso contra México y ahora enfrentará a la dura selección de Paraguay de Gustavo Alfaro, otra de las selecciones CONMEBOL que avanzó hasta octavos del Mundial.

Néstor Lorenzo analiza cambios en el once para seguir observando jugadores en una lista que tuvo excluidos cracks como Luis Díaz o James Rodríguez, arrancando así el proceso de renovación de los ‘cafeteros’.

El partido tiene varias opciones para seguirlo EN VIVO, algunos de forma gratuita y otras televisión por pagada.

¿Dónde ver EN VIVO Colombia vs. Paraguay?

El partido amistoso entre Colombia vs. Paraguay, que se disputa en el Sports Illustrated Stadium, cuenta con las siguientes señales y plataformas de transmisión confirmadas en cada país:

Colombia: Caracol TV , Caracol Play , RCN TV y Deportes RCN En Vivo

, , y Paraguay: GEN , Trece

, Argentina: TyC Sports y TyC Sports Play

y Chile: Mega

Ecuador: Canal del Fútbol

Estados Unidos: Fanatiz y Triller TV+

y España: Movistar Liga de Campeones 2 , Vamos , Movistar+ y Triller TV+

, , y Resto del mundo: Triller TV+

Colombia: Caracol TV , Caracol Play , RCN TV y Deportes RCN En Vivo

, , y Paraguay: GEN , Trece

, Argentina: TyC Sports y TyC Sports Play

y Chile: Mega

Ecuador: Canal del Fútbol

Estados Unidos: Fanatiz y Triller TV+

y España: Movistar Liga de Campeones 2 , Vamos , Movistar+ y Triller TV+

, , y Resto del mundo: Triller TV+

¿A qué hora se juega Colombia vs. Paraguay?

Colombia vs. Paraguay, amistoso internacional de la fecha FIFA de septiembre-octubre, que se juega este viernes 2 de octubre, tiene los siguientes horarios en cada país:

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17:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

| Estados Unidos (Hora del Pacífico) 18:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

| México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras 19:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

| Colombia, Ecuador, Panamá y Perú 20:00 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

| Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este) 21:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

| Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay 2:00 | España (sábado 3 de octubre)

El once de la Selección Colombia

Así saldría la Selección Colombia a jugar contra Paraguay: Kevin Mier; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Janer Lucumí, Samuel Velásquez; Kevin Castaño, Gustavo Puerta; Yaser Asprilla, Jhon Arias, Jáminton Campaz y Kevin Viveros.