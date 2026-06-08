Así quedó el listado de los más campeones en la Liga Colombiana tras la victoria de Junior a Nacional

Descubre cómo quedó el listado histórico de los equipos más campeones de la Liga Colombiana tras la estrella del Junior frente a Nacional.

Dos pesos pesados del fútbol de Colombia se enfrentaron en la final de la Liga Colombiana I-2026, y aunque Atlético Nacional tenía la posibilidad de seguir sacando aún más ventaja como el equipo más ganador de ligas, el que cantó victoria fue Junior de Barranquilla.

Con un Luis Fernando Muriel estuvo en todo su esplendor al anotar dos goles en la final de ida y Junior llegó a la vuelta con una ventaja de tres goles. El bicampeonato del equipo ‘Tiburón’ estaba al caer, pero Nacional no se la iba a dejar nada fácil.

A pesar de que Atlético Nacional le ofreció a sus hinchas la devolución del dinero a los que habían comprado boleta para la final de vuelta por haber perdido 3-0 en la ida, los aficionados no abandonaron. Tuvieron un acompañamiento masivo, pero no le pudieron dar la alegría que esperaban. Junior de Barranquilla fue el campeón.

Nacional, primero: La lista de los equipos más campeones del fútbol colombiano

El estadio Atanasio Girardot en la final de vuelta de I-2026. (Foto: Getty Images)

Nacional perdió ante Junior la final de la Liga Colombiana I-2026 por un marcador global de 1-3 y se quedó con 18 títulos de liga en la historia del fútbol colombiano. Mientras el equipo ‘Verdolaga’ sigue manteniendo el primer lugar entre los más campeones de todos los tiempos, el club ‘Tiburón’ se acerca cada vez más al Top-3

1. Atlético Nacional (18 títulos): 1954, 1973, 1976, 1981, 1991, 1994, 1999, 2005-I, 2007-I, 2007-II, 2011-I, 2013-I, 2013-II, 2014-I, 2015-II, 2017-I, 2022-I y 2024-II.

2. Millonarios (16 títulos): 1949, 1951, 1952, 1953, 1959, 1961, 1962, 1963, 1964, 1972, 1978, 1987, 1988, 2012-II, 2017-II y 2023-I.

3. América de Cali (15 títulos): 1979, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1990, 1992, 1996/97, 2000, 2001, 2002-I, 2008-II, 2019-II y 2020.

4. Junior de Barranquilla (12 títulos): 1977, 1980, 1993, 1995, 2004-II, 2010-I, 2011-II, 2018-II, 2019-I, 2023-II, 2025-II y 2026-I

5. Independiente Santa Fe (10 títulos): 1948 (el primer campeón), 1958, 1960, 1966, 1971, 1975, 2012-I, 2014-II, 2016-II y 2025-I.

5. Deportivo Cali (10 títulos): 1965, 1967, 1969, 1970, 1974, 1995/96, 1998, 2005-II, 2015-I y 2021-II.

6. Independiente Medellín (6 títulos): 1955, 1957, 2002-II, 2004-I, 2009-II y 2016-I.

7. Once Caldas (4 títulos): 1950, 2003-I, 2009-I y 2010-II.

8. Deportes Tolima (3 títulos): 2003-II, 2018-I y 2021-I.

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El premio que perdió Atlético Nacional al no ganarle a Junior la Liga Colombiana I-2026

Tendrá la posibilidad de ganarlo en el segundo semestre del fútbol colombiano. Al haber perdido con Junior de Barranquilla la final de la Liga Colombiana I-2026, Atlético Nacional se quedó sin los tres millones de dólares que la Conmebol le da a los equipos que clasifican a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.

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