En pleno Mundial: Xabi Alonso tomó una decisión que pone a Moisés Caicedo por encima de Enzo Fernández

Moisés Caicedo recibió una nueva noticia de Xabi Alonso que sorprende a todos en la Premier League.

Moisés Caicedo no tuvo la mejor temporada en Chelsea, pero el ecuatoriano fue de lo poco “brillante” en un año para el olvido de los ‘Blues’. Para el próximo año, el club comenzará un nuevo ciclo con Xabi Alonso, que ya tomó varias decisiones en el club.

De acuerdo a la información de Simon Johnson, Alonso pasó una lista de jugadores que no se pueden transferir en Chelsea: “Reece James, Cole Palmer, Moises Caicedo, Levi Colwill, Estevao, Joao Pedro y Josh Acheampong”. Son los jugadores que no se pueden mover.

Sorprende esta decisión de Alonso, sobre todo porque fuera de esta lista ha quedado Enzo Fernández. El volante argentino ha sonado para diferentes clubes y parece que ni el club ni el jugador estarían muy gustosos de que se queden por más tiempo.

Con esta nueva postura del DT, Moisés Caicedo pasaría a ser uno de los jugadores más importantes de Chelsea en el siguiente año. El ecuatoriano ya es parte de la rotación de capitanes y si se va Enzo podría ser el segundo capitán del club, por detrás de James. Ambos jugadores se alistan para jugar el Mundial 2026.

Moisés Caicedo es referente absoluto de Chelsea. (Foto: GettyImages)

Moisés Caicedo también está muy de acuerdo con esta línea del club y ya el jugador ecuatoriano ha demostrado que no piensa más allá de los ‘Blues’. Por eso, terminó renovando su contrato por los siguientes años, hasta la temporada 2033.

Publicidad

Los números de Moisés Caicedo en este año

En la última temporada, Moisés Caicedo ha jugado un total de 50 partidos con Chelsea. El jugador ecuatoriano ha marcado 5 goles y ha dado 1 asistencia. Sumó en cancha más de 4.000 minutos y va por todo.

El valor de mercado de Moisés Caicedo

Moisés Caicedo ahora mismo tiene un valor de 100 millones de euros. La baja temporada del club le acabó costando, puesto que, antes su valor de mercado era de 110 millones y ahora el futbolista ecuatoriano perdió 10 millones de valor en este nuevo año.

Encuesta¿Qué jugador debería ser intocable en Chelsea? ¿Qué jugador debería ser intocable en Chelsea? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

El nuevo director técnico del Chelsea, Xabi Alonso , incluyó a Moisés Caicedo en la lista de jugadores intransferibles del club.

, incluyó a en la lista de jugadores intransferibles del club. 50 partidos , 5 goles y más de 4,000 minutos acumuló el mediocampista ecuatoriano durante la última temporada.

, 5 goles y más de 4,000 minutos acumuló el mediocampista ecuatoriano durante la última temporada. El contrato de Caicedo con el equipo inglés se extiende hasta el año 2033, con un valor de mercado actual de 100 millones de euros.