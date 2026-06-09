Gustavo Petro criticó a James Rodríguez por protocolo y así respondió FIFA con el ‘10’ colombiano

¿Jaque mate mundial al presidente? Mira cómo la FIFA respaldó a James Rodríguez a pesar de la crítica de Petro al protocolo del '10'.

De un momento a otro, empezó una disputa política – deportiva que nadie en Colombia se imaginó. Gustavo Petro señaló a James Rodríguez por un frío saludo protocolario y la FIFA no tardó en responder con un par de publicaciones que demostraron que el protocolo del ’10’ colombiano la saca del estadio.

Todo empezó luego de que James fuera acusado de negarle una foto a la hija menor del presidente Petro. Luego, el capitán de la Selección Colombia le respondió a Antonella Petro y dejó en claro que no la escuchó. ¿Hora de darnos la paz? No… El mandatorio colombiano apuntó contra el ’10’ con un mensaje muy picante.

“James me saludaste por protocolo y no me gusta el protocolo y sí conoces a mi hija de antes porque te la presente de pequeñita, siendo alcalde de Bogotá, lamento que lo hayas olvidado, porque te adoraba. Tus ideas políticas que tendrás, no me apartan del objetivo común de que ganen y sean los mejores“, fue parte del mensaje de Gustavo Petro a James Rodríguez antes de que la FIFA respaldara al ’10’ con protocolo.

Tras la crítica de Gustavo Petro a James Rodríguez, así respondió FIFA con el ‘10’

James estuvo con el presidente de colombiano Petro. (Foto: Getty Images y X / @petrogustavo)

Luego de que el presidente Petro lo criticara por un saludo protocolario, la FIFA, por medio se cuenta oficial en Instagram de la Copa del Mundo en Inglés, empezó el protocolo de la previa del Mundial y usó a James Rodríguez en dos publicaciones que tuvieron más de 117.000 ‘Me Gusta’.

Posts de FIFA con James. (Foto: Instagram / @fifaworldcup)

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La Selección Colombia debuta con esta camiseta en el Mundial 2026

A pesar de que la primera indumentaria de la Selección Colombia para el Mundial 2026 tiene una camiseta amarilla, será la vestimenta alternativa la que se usará en el debut ante Uzbekistán el miércoles 17 de junio a las 9:00 P.M. La camiseta es de color azul aguamarina con logos y rayas en amarillo neón, la pantaloneta es de un azul más oscuro y las medias también son de color amarillo neón.

Uniforme de Colombia en el debut del Mundial 2026. (Foto: X / @FelipeVilla4)

Encuesta¿Cuál fue el argumento de James por la no foto a la hija de Petro? ¿Cuál fue el argumento de James por la no foto a la hija de Petro? YA VOTARON 0 PERSONAS

En resumen

James Rodríguez fue criticado por Gustavo Petro tras un saludo netamente de protocolo.

fue criticado por Gustavo Petro tras un saludo netamente de protocolo. 117.000 ‘Me Gusta’ superaron dos publicaciones en Instagram de la FIFA con James.

superaron dos publicaciones en Instagram de la FIFA con James. 17 de junio Colombia debutará ante Uzbekistán usando su camiseta alternativa azul aguamarina.