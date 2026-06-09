Real Madrid estaría siguiendo los pasos de este jugador ecuatoriano. También lo quiso el FC Barcelona y ahora se viene una novela en el mercado de fichajes.

Real Madrid está muy activo en el mercado de fichajes y ahora los grandes rumores de mercado lo ponen siguiendo los pasos de un jugador ecuatoriano que estará en el Mundial 2026. El club también va por un jugador que hace poco sonó para el FC Barcelona como Piero Hincapié.

De acuerdo a la información de Ber Fernandes Santos, Piero Hincapié comienza a ser muy bien considerado en la interna de Real Madrid. El club merengue podría hacer un esfuerzo para ficharlo en las próximas semanas para reforzar su defensa en el siguiente año.

No es la primera vez que Hincapié suena para un grande, hace pocas semanas estuvo sonando fuerte para el FC Barcelona, pero el fichaje ahora mismo está muy distante por dos motivos. El jugador será comprado por Arsenal y los ‘Gunners’ no lo quieren vender.

No obstante, este interés de Real Madrid podría tener un desenlace diferente. Puesto que, la mamá de Piero Hincapié reveló hace poco que el gran sueño del jugador ecuatoriano era jugar para Real Madrid. Aún no hay contactos oficiales entre todas las partes.

Piero Hincapié es figura absoluta en Arsenal. (Foto: GettyImages)

Además, también se ve muy complicado el fichaje de Piero Hincapié por otro equipo, porque Arsenal está muy encantado con él, Arteta lo quiere, y no se ve a los ‘Gunners’ desarmando su defensa, una de las mejores del mundo, un año después de ganar la Premier League.

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El valor de mercado de Piero Hincapié

En su primera temporada con Arsenal, Piero Hincapié ha jugado un total de 39 partidos entre todas las competencias. El jugador ecuatoriano ha marcado 1 gol y ha dado 2 asistencias. Fue campeón de la Premier League, siendo protagonista absoluto, y perdió la final de la Champions League.

Cuánto pagará Arsenal por Piero Hincapié

Arsenal pagará ahora mismo por Piero Hincapié más de 52 millones de euros. Por lo cual, otra oferta para sacarlo de Inglaterra tendría que superar esta cifra y sería uno de los defensas más caros en toda la historia del fútbol mundial.

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En síntesis:

Real Madrid sigue de cerca los pasos del defensor ecuatoriano Piero Hincapié para reforzar su zaga.

sigue de cerca los pasos del defensor ecuatoriano para reforzar su zaga. Un total de 39 partidos disputó el futbolista en su primera temporada con el Arsenal , donde se coronó campeón de la Premier League.

disputó el futbolista en su primera temporada con el , donde se coronó campeón de la Premier League. El traspaso del jugador al equipo inglés se tasó en más de 52 millones de euros.